Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sayısı 1.2 milyona ulaştı

Türkiye'de kredi alan öğrenci sayısı 1.2 milyona yaklaştı. Her dört öğrenciden biri işsiz ve her iki üniversite mezunundan biri yine iş bulamıyor.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 27’ye ulaşmış durumda. Kredi borcunu ödeyemeyen binlerce genç var. Taksitler iki defa aksatıldığında vergi daireleri devreye giriyor.

Kredi borçları Meclis'e taşındı

İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, gençlerin içinde bulundukları durumu Meclis gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kabukcuoğlu, genç işsizliğinin kronikleşen bir sorun haline dönüştüğünü, iş bulmakta zorlanan gençlerin üniversite eğitimini devam ettirmek üzere aldıkları kredileri de zamanında ödeyemediklerine dikkat çekti.

Kabukcuoğlu, gecikme zammı ve faiz ile kredi borçlarının katlanarak arttığını vurguladı. Genç işsizlik oranındaki artışa işaret eden Kabukcuoğlu, her 4 gençten birinin işsiz olduğunu bildirdi. Kabukcuoğlu, kredi borcu olan öğrenci sayısı, borcu olan gençlerin yükünü hafifletmek için özel bir çalışma olup olmadığı, verilen burs ve krediler hakkında bilgi istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yanıtında, salgının etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemler kapsamında öğrenim kredi borçlarının 3 aylık dönemde herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan ertelendiğini bildirdi.

Borçlar ertelendi

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, öğrenim kredisi alan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, kredi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmadığını, sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme olanağının mevcut olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, askerlik süresince borçların ertelendiğini belirtirken Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilen alacakların tahsili ve ödeme kolaylığı sağlanması amacıyla da 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2020 yıllarında kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlandığını kaydetti. Yasa gereği borç taksitlerini 2 defa aksatan borçluların Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirildiklerine, tahsilatların da vergi dairelerince yapıldığına dikkat çeken Kasapoğlu, “20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 414 bin 723 öğrenciye burs ve 1 milyon 173 bin 324 öğrenciye öğrenim kredisi verilmektedir” dedi. Kasapoğlu, ne kadar öğrencinin borcunu ödeyemediği hakkında ise bilgi vermedi.