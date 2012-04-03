Öğrenclier Kur'an dersinde abdest alıp türban takacak mı?

Kademeli eğitim sistemi Meclis'ten geçti. Köşk'ün onayını bekleyen düzenleme, 'Kur'an-ı Kerim' ve 'Peygamberin Hayatı' derslerinin seçmeli olmasını beraberinde getirecek.

Bu durum, 'Öğrenciler bu derslere girerken abdest alacak mı? Kız öğrenciler türban takacak mı?' tartışmasını başlattı.

Meclis Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Fikri Işık'ın 'Kuran okumak için gereken neyse hepsi yapılacak' sözleri üzerine, Akşam gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberinde uzmanların görüşlerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Yeprem, Kuran dersi alacak öğrenci ve öğretmenlerin abdestli olmalarına gerek olmadığını savundu. Yeprem, 'Bu bir derstir. Dolayısıyla abdest almak bir zorunluluk değildir' dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeki Sayar 'Kur'an-ı Kerim normalde abdestsiz okunmaz. Eğitim öğretim sırasında bu farklı olabilir, ama normal vatandaş abdest almak zorunda' dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar ise bu konuda İslam bilginleri arasında 'görüş ayrılıkları' olduğuna dikkat çekerek, 'Abdestli olmak daha iyidir' diye konuştu. Kayapınar, Kuran dersinde kız öğrencilerin türban takıp takmayacaklarının ise dersle ilgili hazırlanacak mevzuatla belirleneceğini söyledi.