'Kur'an'ı öğrencilere mahalle imamları okutacak, kızlar başını örtecek'

Eğitimde “4+4+4” düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Görüşmelerde milletvekilleri arasında tartışma ve kavgalara neden olan yasa, 2012-2013 eğitim döneminde uygulamaya geçilecek. Okullarda Kur'an-ı Kerim'in nasıl okutulacağı tartışılmaya başlarken Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin yeterli sayıda olmaması nedeniyle Kur'an'ı öğrencilere mahalle imamlarının okutacağı yorumları yapıldı.

Kuran-ı Kerim ve siyer (Hz. Muhammed'in hayatı) derslerinin seçmeli olarak kabul edilmesinin ardından gözler hazırlanacak müfredata çevrildi.

Vatan'da yer alan habere göre; seçmeli 2 dersin müfredatının Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacağı ve Talim Terbiye Kurulu'na sunulacağı öğrenildi. Talim Terbiye'nin yapacağı incelemenin ardından ders programı kabul edilerek yayımlanacak. Henüz yasa yürürlüğe girmediği için okullarda bu iki seçmeli dersin nasıl işleneceği de netleşmedi.

Müthiş buluş, ingilizce konuşmayan kalmayacak. Nasıl mı? TIKLAYIN!

Ancak sistemin ana hatlarının şöyle planlandığı öğrenildi:

- İmam hatip liselerinde geniş bir programla verilen Kuran-ı Kerim dersinin "sadeleştirilmiş" hali yine liselerde seçmeli olarak, "basitleştirilmiş" hali de ortaokullarda seçmeli olarak öğretilecek.

2 saat kuran, 2 saat siyer

- Kuran dersinin haftada 2 saat, siyer dersinin de yine haftada 2 saat olarak verilmesi planlanıyor.

- İmam hatiplerde 1 yılda 180 saat olarak verilen ders seçmeli olması durumunda liselerde yılda 72, ortaokullarda ise yılda 48 veya 56 saat verilecek.

- Öğrenciler ortaokul 1. sınıftan itibaren bu seçmeli dersleri alabileceği gibi, bu derslere ileriki sınıflarda da seçmeli olarak başlama hakkına sahip olacak. Buna göre öğrenci sadece 1 öğretim yılında seçebileceği gibi, 8 yıl boyunca da iki seçmeli dersi görebilecek. Bu durumda ilerleyen yıllarda dersler daha kapsamlı işlenecek.

- Ortaokuldaki 5, 6, 7,8. sınıflarla ve liselerdeki 9, 10, 11, 12. sınıflar için her yıl ayrı ayrı müfredat programı hazırlanacak.

- Kuran-ı Kerim dersi Arapça ve Türkçe mealiyle birlikte işlenecek.

- İlk alındığı yılda ilk ünite "Kuran Okumaya Giriş" olacak.

-Seçmeli dersi alan öğrencilere hemen Kuran verilip okutmaya başlatılmayacağı "Kuran'ı doğru okuma", "Kuran harflerinin isimleri", "harflerin kelime içindeki yazılış biçimleri" gibi konu başlıklarında öncelikle okunmasına yönelik üniteler işlenecek.

Bakanlık yetkilileri, ortaokullarda okutulacak Kuran ve siyer derslerinin oldukça basitleştirileceği ve çocukların yaşlarına uygun şekilde verileceğini ifade etti.

Hazırlanacak müfredat temel olarak "Okuma", "Anlama", "Ezberleme" temelinde oluşacak. "Kuran Okumaya Giriş", "Okunacak Sözler ve Dualar", "Kuran-ı Kerim'i Doğru ve Güzel Okuma: Tecvit" gibi üniteler işlenecek.

Arapça dersi 4'ten başlayacak

Bakanlık 2012-2013 yılında uygulanmak üzere İlköğretim Arapça müfredatı ders programını hazırlamıştı. Bu programa göre 4. sınıfta öğrenciler bu seçmeli derse girip Arapça öğrenmeye başlayabilecek. Kuran ve Siyer dersleri de öğrencilere 5. sınıftan itibaren verileceğinden öğrenci temel Arapçayı öğrenerek de ortaokul bölümüne başlayabilecek.

Başörtülü olur