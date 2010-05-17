T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğrenciyi silahıyla ağır yaralayan polis tutuklandı

Muğla'daki olaylarla ilgili olarak süren soruşturma kapsamında bir polis memuru tutuklandı.

17 Mayıs 2010 03:00

T24 - Antalya Valiliği'ne atanan Ahmet Altıparmak, ''Muğla'daki olaylar sırasında bir öğrencinin tabancayla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 polis memurunun tutuklandığını bildirdi.


'Laf atma' tartışması etnik çatışmaya döndü


Vali Altıparmak, Muğla'da üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, ''Olayın ardından savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 polis memuru tutuklandı. Bu tutuklama savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapıldı. Tutuklama, adliyece yapılan soruşturma kapsamında yaşandı.


Olayla ilgili bizim başlatığımız geniş kapsamlı idari soruşturma sürüyor'' dedi.


Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2 Polis Başmüfettişi ile olayı yürüten Cumhuriyet savcısı, olay gecesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüntüleri basın mensuplarından yazılı olarak talep etti.


Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 70 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24