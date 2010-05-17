Öğrenciyi silahıyla ağır yaralayan polis tutuklandı

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Vali Altıparmak, Muğla'da üniversite öğrencileri arasında başlayan kavgada bir öğrencinin silahla ağır yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek, ''Olayın ardından savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 polis memuru tutuklandı. Bu tutuklama savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yapıldı. Tutuklama, adliyece yapılan soruşturma kapsamında yaşandı.Olayla ilgili bizim başlatığımız geniş kapsamlı idari soruşturma sürüyor'' dedi.Bu arada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 2 Polis Başmüfettişi ile olayı yürüten Cumhuriyet savcısı, olay gecesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili görüntüleri basın mensuplarından yazılı olarak talep etti.Muğla'da yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 70 kişiden 6'sı tutuklanmıştı.