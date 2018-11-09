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Öğrenciyi dövdüğü iddia edilen okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 12 yaşındaki Ömer K

09 Kasım 2018 22:45

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde 12 yaşındaki Ömer K.\'yi dövdüğü öne sürülen Tombak Ortaokulu Müdürü Mustafa Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Dün meydana gelen olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlık müfettişlerince soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi:
\"Kahramanmaraş Göksun İlçesi Tombak Ortaokulu\'ndaki öğrencimize yönelik darp  iddialarına ilişkin, söz konusu Okul Müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, Bakanlık Müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır.\"

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