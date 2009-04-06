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Yaşam

Öğrenciye şoför dayağı!

Kastamonu'da taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıyan servis şoförünün çocuklarını dövdüğünü iddia edildi. Milli Eğitim, 4 yevmiye ceza v

06 Nisan 2009 03:00

Kastamonu'da taşımalı eğitim kapsamında öğrencileri taşıyan servis şoförünün çocuklarını dövdüğünü iddia edildi. Milli Eğitim, 4 yevmiye ceza verdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerli köyünde Hüsnü Doğan, köylerinde taşımalı eğitim kapsamında servis şoförlüğü yapan L.A'nın, servisle Darende İlköğretim Okulu'na giden çocuklarını dövdüğünü öne sürdü.

Servis şoförü L.A. ile aralarında eskiye dayanan bir husumet bulunduğunu aktaran Hüsnü Doğan, L.A'nın bu nedenle çocukları Sefa (12), Sinan (8), İhsan (7) ve Şükrü Doğan'ı (10) çok defa dövdüğünü, bunun üzerine kendisinin de Kastamonu Valiliğine dilekçeyle şikayette bulunduğunu belirtti.

"Çocuklarım okula gidemiyorlar ve derslerinden geri kalıyorlar. Birkaç defa kendim traktörle çocukları okula götürdüm ama kalıcı bir çözüm bulamadım" diyen Doğan, çocuklarının okullarına devam etmesi için yetkililerden yardım istedi.

Servis şoförüne 4 yevmiye ceza

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, şikâyetin ardından başlattıkları inceleme neticesinde servis şoförü L.A'ya 4 yevmiye ceza kesildiğini belirterek, cezadan bir süre sonra Hüsnü Doğan'ın yine ortanca oğlu Şükrü'nün dövüldüğü iddiasıyla kendilerine başvurduğunu, konuyla ilgili gerekli soruşturmanın devam ettiğini bildirdiler.

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