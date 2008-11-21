Öğrenciye namaz dayağı

Zorunlu din dersi kaldırılmadığı gibi farklı inançlara mensup öğrencilerin gördüğü baskı gitgide artıyor



İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) okullarda zorunlu din derslerinin kaldırılması yönündeki kararına rağmen Türkiye’deki bazı okullarda öğrenciler hâlâ inançlarından dolayı şiddete maruz kalıyor.



Evrensel gazetesinin haberine göre; buna son örnek ise Adıyaman Merkez Altınşehir İköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi A.K’nın yaşadıkları. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, öğretmen K.G. tarafından zorla abdest aldırılarak derste seccade üzerinde namaz kılmaya zorlanan A.K, namaz kılmayınca şiddet gördü. Bunun üzerine A.K, olayı anlatmak için gittiği müdürden de dayak yedi. Yaşadığı olaydan sonra artık okula gitmek istemeyen A.K’nın psikolojisi de bozuldu.



‘Tek tek namaz kıldırdı’



A.K, Din Kültürü dersinde yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Öğrencilerden biri ‘İlk ders abdest alın’ dedi. Din dersine girdiğimizde ise öğretmen K.G, elinde seccade ve Kuran ile geldi. K.G, ‘Hem okuyun, hem de namaz kılın’ dedi. Sınıfa getirdiği seccadenin üzerinde tek tek namaz kıldırdı. Ben kılmak istemediğimi söyleyince karşı çıkıp dövdü. Sonra dışarı gönderdi. Ben de müdürün yanına gittim. Müdüre ‘Hoca zorla namaz kıldırıyor’ dedim. Müdürle beraber sınıfa girdik. Olanları anlatınca K.G. de, ‘O da benim dediğimi yapsın’ dedi. Müdürün de ‘Sen de onun dediğini yap’ demesi üzerine, namaz kılmak istemediğimi söyleyince müdür kafama vurdu. Ardından sırama geçmek zorunda kaldım.”



Psikolojisi bozuldu



A.K’nın babası M.K, öğretmenin oğlunun Alevi olduğunu bildiği halde namaz kılmaya zorladığını söyledi. Oğlunun yaşadığı olaydan sonra psikolojisinin bozulduğuna dikkat çeken baba M.K, “Oğlum din dersinin olduğu gün okula gitmek istemiyor, korkuyor” dedi.



Öğretmenden şikayetçi olan yetkilileri göreve çağıran M.K, çocuğunun bu durumundan endişe duyduğunu vurgulayarak, okul idaresi ve Milli Eğitim’in seslerini duymasını istedi.

Adıyaman merkez Yarmakaya köyünden taşımalı olarak merkezdeki Altınşehir İlköğretim Okulu’na gelen diğer Alevi öğrencilerin de daha önce aynı baskıyı gördüklerine dikkat çeken M.K, baskıların bu günlerde daha da yoğunlaştığını vurguladı.



Suç duyurusunda bulunuldu



A.K’nın halası R.K, yeğeninin dersten sonra eve geldiğinde moralinin çok bozuk olduğunu söyledi. “AİHM zorunlu din derslerini kaldırdı. Yetkililerin buna karşı duyarlı olmasını istiyorum” diyen R.K, okul yönetiminin olaydan haberi olmasına rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadığını dile getirdi. Olayı öğrenir öğrenmez okula gittiğinde okul idaresinin olayı kapatmaya çalıştığını ifade eden R.K, öğretmen K.G. hakkında işlem başlatılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

