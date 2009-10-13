Öğrenciye 'eşek gibi anırma' cezası

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, bir müdürün, İstiklal Marşı töreni sırasında yaramazlık yaptığını öne sürdüğü öğrencisinden arkadaşlarının gözü önünde ''eşek gibi anırmasını'' istediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Misak-ı Milli İlköğretim Okulu'nda okul müdürü B.Ö., 4. sınıf öğrencisi H.T.'yi (9), İstiklal Marşı töreni sırasında sessizliği bozduğu gerekçesiyle yanına çağırdı. B.Ö., H.T.'nin ''Ben yaramazlık yapmadım. Arkadaşlarım ses çıkarıyorlar'' biçimindeki sözlerine karşın, mikrofonu uzatarak öğrencisinden ''eşek gibi anırmasını'' istedi. H.T. ise bu isteğini geri çevirdi. Okul müdürü B.Ö. de önce öğrencisinin ayağına bastı, sonra ensesine tokat atıp yerine gönderdi.

H.T.'nin aynı okulda okuyan ağabeyi S.T., olayı babası Mustafa T.'ye anlattı. Öfkeli bir biçimde okul müdürünün yanına giden baba Mustafa T., çocuğuna neden böyle davranıldığını sordu. Okul müdürü B.Ö. ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Mustafa T., AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Oğlum S., okulda yaşanan olayı yanıma gelip anlatınca çok öfkelendim ve hemen okula gittim. Okul müdürü ise böyle bir harekette bulunmadığını söyledi. Ancak tüm okul öğrencileri yaşanan olayı bizzat görmüşler. Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Karabıyık'a durumu anlattım. Bu müdür hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum'' diye konuştu.

Misak-ı Milli İlköğretim Okulu Müdürü B.Ö. ise iddiaların doğru olmadığını savunarak, ''İstiklal Marşı okunduğu sırada öğrencilerden çok ses çıkıyordu. Diğer öğrenciler sesi H.T.'nin çıkardığını söyledi. Ben de onu yanıma çağırıp, deşarj olması anlamında 'Bağıracaksan gel burada bağır' dedim. Söz konusu 'eşek' ifadesini kesinlikle kullanmadım'' dedi.