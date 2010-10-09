Öğrenciye dayak iddiası

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Polisler biber gazı sıktı

Olay, dün merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. 6- B sınıfında Sosyal Bilgiler Dersi’ne giren öğretmen Bekir Metin, iddiaya göre teneffüs zili çalınca dışarı çıkmak için kapıya koşan E.S. (13) adındaki öğrenciye engel olmak için kafasına vurdu. Aldığı darbe sonucu sendeleyen öğrenci, düşerken başını sıraya çarparak yaralandı. Başına pansuman yapıldıktan sonra evine gönderilen Eray Sağdıç, durumu babası Fikret Sağdıç’a (36) anlattı. Öfkelenen Fikret Sağdıç, yanına kardeşi Ahmet Sağdıç (23) ve arkadaşı Yusuf Turan’ı da (33) alarak okula gitti. Öğretmen Bekir Metin’le bir süre tartışan 3 kişiden Ahmet Sağdıç, iddiaya göre öğretmenin yüzüne yumruk attı.Saldırı üzerine öğretmen, okul müdürün odasına girerek kapıyı kilitledi. Kapının önünde uzun süre öğretmenlerle tartışan 3 kişiyi, gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Fikret Sağdıç ve Yusuf Turan polis ekipleri tarafından Necdet Pamir polis Merkezi’ne götürülürken, öğretmene yumruk atan Ahmet Sağdıç ise kaçtı. Karakol önüne toplanan Fikret Sağdıç’ın yakınları biber gazı kullanan polislere tepki gösterdi.Okulda başlayıp dışarıda devam eden olaylar, takviye polis ekiplerinin gelmesiyle sona erdi. Polis öfkeli veliler ile öğretmen Bekir Metin’i de gözaltına aldı. Kafasına dikiş atılan öğrenci E.S. ise, öğretmenin vurması sonucu yere düşerken kafasını sıraya çarptığını ayağa kalkmak isterken buna sinirlenen öğretmeninin, “Yerinde kal. Kalkma” diyerek, diğer arkadaşlarına, “Sıra size de gelecek” diye bağırdığını öne sürdü.