Öğrenciye 'altın' tercih!

Atatürk Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, fakülte ve yüksekokullara en yüksek puanla kayıt yaptıran öğrencileri birer altınla ödüllendirdi. Bu yıl üniversiteye 9 bin 80 kişinin kayıt yaptırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Koçak, ek kontenjanlarla kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10 bini bulacağını bildirdi.



Senato salonunda başarılı öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak, Atatürk Üniversitesi'ni tercih edilen bir üniversite haline getirmek için tanıtım ve ödüllendirme anlamında çalışmalar yapacaklarını söyledi. Üniversitenin yeterince tanıtılmadığını anlatan Rektör Prof. Dr. Koçak, "Maalesef kendimizi çok iyi anlattığımızı söylemek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde tercih edilen bir üniversite olmak için etkin çalışmalar yapacağız. Bununla birlikte bilimsel seviyeyi yükseltmek için de ciddi çabalarımız olacak" dedi.



Rektör Prof. Dr. Koçak 383.081 SAY-1 puanla Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Bölümü'nü kazanan Meva Bayrak'a tam Cumhuriyet altını verdi. Prof. Dr. Koçak, yeni kayıt yaptıran Mert Vural (Tıp), Ayşe Ballıtaş (Diş Hekimliği), İbrahim Enes Balkan (Eczacılık), Büşra Yartaşı (Mühendislik), Sümeyye Karaca (İlahiyat), Mihri Sinem Bayram (Hukuk), Arzu Çelebi (Hemşirelik), Elif Kaya'yı (Turizm İşlet. ve Otelcilik) ise çeyrek altınla ödüllendirdi.