Öğrenciye 15 bin liralık internet faturası!

T24 - Zonguldak Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi Murat Yaman, öğrenci değişim programıyla gittiği Polonya'da, Türkiye'den aldığı 3G internet hattını kullanınca 15 bin 192 lira fatura geldi. Öğrencinin babası bankadan kredi çekerek faturayı ödedi.

KBÜ Metalürji ve Malzeme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Murat Yaman'ın (20) babası Ahmet Yaman, oğlunun öğrenci değişim programı kapsamında, 1 Ekim'de 5 ay kalmak üzere Polonya'ya gittiğini söyledi.

Oğlunun Türkiye'deki 3G internet hattını yurt dışında kullanmak için ilgili GSM bayisine müracaat ettiğini, kendilerine "paket aşımı yapmadığı sürece kullanım ücretinin ayda 70 lirayı geçmeyeceğinin söylendiğini" iddia eden baba Yaman, bunun üzerine oğlunun, kaldığı yurtta internet erişimi olduğunu öğrenene kadar yaklaşık 10 gün süreyle 3G hattını kullandığını ifade etti.

Maden Tetkik Arama Enstitüsünde çalışan baba Yaman, Manisa'da görevde bulunduğu dönemde oğlunun internet faturasını yatırmak için gittiği bayide 6 bin 205 lira borçlandıklarını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirterek, "GSM şirketine dilekçeyle başvurarak cevap beklediğim sırada diğer faturanın da 8 bin 987 lira gelmesiyle zor duruma düştüm. Ekim ve kasım ayındaki yüksek faturalarla ilgili müracaatlarımdan sonuç alamayınca bankadan kredi çekerek toplam 15 bin 192 liralık borcu ödedim" dedi.



Davaya hazırlanıyorlar

İlgili GSM firması görevlilerinin kendilerini "yanlış yönlendirmeleri" nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden Yaman, "Türkiye'de ayda ortalama 50 lira ödedikleri internet paketinin yurt dışında 70 lirayı geçmeyeceğinin söylenmesi üzerine oğlunun Polonya'ya modemini götürdüğü" söyledi.

GSM şirketi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderdiği dilekçelerden sonuç alamadığını anlatan Yaman, "Oğlum yurt dışında bulunduğu için hukuki süreci bir türlü başlatamadık. Konsolosluk aracılığıyla çıkarttığımız vekaletin gelmesini bekliyoruz. Onun ardından yanlış bilgilendirme yapıldığı gerekçesiyle dava açacağız. Oğlum Polonya'ya gittikten 8 gün sonra ilgili GSM firmasından ücretlendirme konusunda bilgilendirme maili gelmiş. Fakat zaten çocuğum 10 gün kadar bunu kullanmış. Firmanın gönderdiğini iddia ettiği diğer uyarı mesajları ise bilgisayarımızda gözükmüyor. Faturaları ödeyebilmek için kredi çektim. Bunu 36 ay vadeyle 18 bin 124 lira olarak ödeyeceğim. Kimse yurt dışında internet kullanmasın. Yoksa bizim gibi mağdur olurlar. Sorunun çözülmesini bekliyoruz. Sonuçta bunu kullanan bir öğrenci" dedi.



