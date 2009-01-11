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Yaşam

Öğrencisiyle zorla 300 kez sevişmiş

29 yaşındaki ABD'li öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisiyle 300 kez zorla sevişmiş.

11 Ocak 2009 02:00

29 yaşındaki ABD'li Christine A. Mccallum adlı öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisiyle 300 kez zorla sevişmiş. 

ABD'de 13 yaşındaki bir ilköğretim okulu öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekten tutuklanan 29 yaşındaki evli kadın öğretmen Christine A. Mccallum'un, 16 yaşındaki başka bir öğrencisiyle zorla 300 defa seviştiği ortaya çıktı.

16 yaşında olan bir erkek öğrenci polise verdiği ifadesinde öğretmeninin kendisiyle 2 yıl içinde 300 kere seviştiğini açıkladı.

29 yaşındaki öğretmenin öğrencisine internetten aşk mesajları attığı babası tarafından fark edilince Mccallum hakkında tecavüz davası başlamıştı.

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