Öğrencisiyle seks yaptığı idida edilen Türk öğretmen ilk kez konuştu

ABD 'nin New York kentinde 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklanan ve kocasının ödediği 10 bin dolarlık kefaletle serbest kalan Türk öğretmen Erin Sayar (36), evinin önünde kendisini bekleyen gazetecilere konuştu.

Kızını parka götürmek için evinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayar "Olanlar yüzünden saklanmıyorum ve hayatımı yaşıyorum. İnsanlar ne düşünmek isterse onu düşünsün. Ben neysemoyum. Boşanmayı da düşünmüyorum. Kocamı seviyorumve evliliğimiz eskisinden çok daha güçlü" dedi. Sayar'ın 39 yaşındaki kocası Jimmy Lathrop'un yakınları ise Lathrop'un boşanmak için harekete geçtiğini öne sürdü

17 günde 3 bin 856 mesaj

Sayar'ın ilişkiye girdiği 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng ile aynı futbol takımında oynayan Eddie Reid ise "Haftalık futbol idmanlarımız sırasında Kevin hep Erin Sayar'ın ofisinde olurdu, kapı kilitlenirdi ve Sayar kendisiyle görüşmek için ofisine gelen öğrencilerine 'Sınıfınıza gidin' diye bağırırdı" dedi. Başka bir öğrencisi ise "Öğretmenimiz Kevin ile yaşadığı ilişkiden gurur duyardı" şeklinde konuştu. Mahkeme için alınan telefon kayıtlarında 17 gün süren yasak ilişki sırasında Sayar'ın öğrencisine toplam 3 bin 856 mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Sayar'ın yıllık gelirinin 78 bin dolar olduğu belirtildi.