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Dünya

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmeni kızı yatakta yakaladı!

Shelly L. Jensen isimli öğretmen, olayın ardından çalıştığı okuldan uzaklaştırıldı

28 Haziran 2016 21:56

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki West De Pere Lisesi'nde yardımcı öğretmenlik yapan 50 yaşındaki Shelly L. Jensen isimli bir kadın, eski kocasının polise yaptığı ihbardan sonra tutuklandı.

İddiaya göre bir gün eve erken saatte gelen kızları, annesini yatakta bir öğrencisiyle ilişkiye girerken yakaladı. Kız daha sonra bunu babasına anlatınca, eski koca da soluğu poliste alıyor ve yaşananları anlattı.

Jensen, bunun üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisin sorgusunda konuşan öğrenci, 3 kere öğretmeninin evinde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Jensen ise öğrencisini evine davet ettiğini söyledi ancak ilişkiye girdikleri iddialarını yalanladı.

Jensen öğretmen olarak çalıştığı West De Pere High School'daki görevinden uzaklaştırıldı. Mahkeme ise henüz karar vermedi ancak savcı 25 yıl hapis cezası istiyor. Kefalet olarak düşünülen bedel ise 100 bin dolar. 

 

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