Öğrencisinin yüzünü tekmeleyen müdüre dava

Isparta'da, Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün (13) yüzüne tekme atan okul müdürü Adnan Yalçın hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

12 Kasım 2019 tarihinde Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesinde, okul müdürü Adnan Yalçın bahçede bulunan 7. sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yanına gelerek, tekme attı.



13 yaşındaki öğrencinin, durumu durumu anlatması üzerine, savcılığa giden baba, okul müdürü Adnan Yalçın'dan şikâyetçi oldu.



Bunun üzerine ifadesi alınan Adnan Yalçın yangın tatbikatı sırasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini söyledi. Müdür Adnan Yalçın hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Yüzüne vurmadım, yere vurdum savunması

Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın iddianamesinde okul müdürü Adnan Yalçın okulda laçkalık ve ciddiyetsizlik olduğunu, olay günü ayağını yere vurduğunu, mağdur çocuğa vurmadığını ileri sürdü. (DHA)