Öğrencisinin ihbarıyla gözaltına alınan öğretim üyesi serbest bırakıldı

İsmi açıklanmayan öğrencisinin 155'e ‘hocam örgüt propagandası yapıyor, rahatsızım’ ihbarı üzerinde gözaltına alınan Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim görevlisi Çise Atalay, bugün çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.Atalay’ın avukatı Erdem Türem, müvekkilinin devlet memuru olduğunu hatırlatarak "Amir izni alınmadan sorgusunun yapılmasının usule aykırı" olduğunu belirtti. Terörle Mücadale (TEM) ekiplerince gözaltına alınan Atalay'a, dosya kapsamını göremediği sebebiyle içinde “Takip ettiğin dergi ve gazete gibi siyasi yayınlar var mı?” ve “Şarkısını dinlettiğiniz Delila isimli şahıs kimdir?” gibi sorular yöneltildi.

Evrensel’den Ezgi Görgü’nün haberine göre Atalay, ifadesini savcılığa vereceğini beyan ederken, avukatı Erdem Türem de devlet memuru olan Atalay’ın ifadesinin amir izni olmadan alınmasının usule aykırı olduğunu bildirdi.

Atalay’a "legal ya da illegal yollardan yurt dışına çıkıp çıkmadığı", "terör örgütü içerisinde akrabası veya yakını olup olmadığı", "herhangi bir siyasi parti, sendika, dernek vb bir kuruluşa üyeliği olup olmadığı", "sürekli takip ettiği internet sitesi ya da kitap, gazete, dergi gibi siyasi yayınlar olup olmadığı" soruldu.

"Öğretmenimiz terör propagandası yapıyor"



Atalay’a yöneltilen diğer sorular şöyle:

“- İhbar eden öğrenci ‘Ben Amasya Üniversitesi Kentsel Yapı ve Mimari Bölümü Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Aynı okulda yabancı dil dersimize girmekte olan Çise Atalay isimli öğretmenimiz terör (PKK) propagandası yapıyor. Ben bu konuşmalardan rahatsız oluyorum’ dedi. Bu hususta ifadenizi detaylı olarak veriniz.

-17.11.2015 günü öğrencilere hitaben ‘Bu haftanın hırsızlıkla mücadele haftası’ olduğunu söylediğiniz beyan edilmiştir. Bu hususta bildiklerinizi anlatınız.

-18.12.2015 tarihinde derse gelerek öğrencilere çok güzel bir şarkı dinleteceğinizi söyleyerek 16 yaşında PKK adına dağa çıkan ve orada yaşadığı ile ilgili görüntüleri olan Delila isimli bir şahsın şarkılarını dinlettiğiniz beyan edilmiştir. Delila isimli şahıs kimdir?

- 25.12.2015 günü derste Hükümetin Doğu ve Güneydoğudaki birkaç kişi öldürülecek diye diğer bütün masum insanları aç susuz bıraktığını, suçsuz yere cezalandırdığını söylediğiniz beyan edilmiştir.

- 25.12.2015 günü derste 2010 yılı yapılan KPSS sınavlarında kopya çektirildiğini, bunun bilinçli yapıldığını ancak daha sonra kopya çeken ve çektiren insanların aralarının bozulması sonucunda diğer masum olan insanların da cezalandırıldığını söylediğiniz beyan edilmiştir.

- Çise Atalay’ın annesi Çiğdem Atalay’ın HDP Amasya 1.sıra Milletvekili adayı olması dolayısıyla öğrencilere HDP’ye oy verin şeklinde söylemlerde bulundunuz mu?”

"Usul kurallarına da aykırıdır"

Bu sorulara yanıt vermeyen Çise Atalay, “Cevaplamadığım sorularla ilgili dosya kapsamını göremediğim için savunma hakkımın kısıtlandığını düşündüğümden sorularla ilgili beyanımı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermek istiyorum” dedi.

Atalay’ın avukatı Erdem Türem de dosyanın kendilerine gösterilmemesi nedeniyle savunma haklarının kısıtlandığını belirterek, Atalay’ın talebini tekrarladı. Atalay’ın memur olduğunu hatırlatan Türem, “Müvekkil Çise Atalay hali hazırda devlet memurudur. Dolayısıyla suçüstü haller dışında kendisiyle ilgili soruşturma yapılabilmesi için açık bir şekilde amir izni gerekmektedir. Bu nedenle kendisinin emniyette ve sonrasında savcılıkta ifadeye davet edilmiş olması açıkça usul kurallarına da aykırıdır” dedi.