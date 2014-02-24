Öğrencisinin çıplak fotoğraflarını paylaşan profesöre soruşturma

Üniversitedeki kadın öğrencisi E.B. ile kendisinin çıplak fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. A. N. T. hakkında rektörlük soruşturma başlattı. Akademisyen A. .N. T. "Fotoğrafların nasıl paylaşıldığını bilmiyorum" derken E.B. de "Benim, hocaların, kim olursa olsun onun mahremiyetinin paylaşılmasını kınamaya davet ediyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, eşinden boşanmış, bir çocuk babası olan akademisyen A.N.T., 14 Şubat Sevgililer Günü’nden bir gün önce kendisine ait Instagram hesabından 3’ü çıplak 4 fotoğraf paylaştı ve yaklaşık 10 dakika sonra yayından kaldırıldı. Ancak bazı takipçiler fotoğrafları bilgisayarlarına indirerek kaydetti.

Prof. A.N.T.’nin Instagram hesabından öğrencisiyle fotoğraflarının yayınlanması bir hafta sonra Eskişehir’deki yerel Milli İrade gazetesinde haber olarak yayınlandı. A.N.T.’nin yayından önce kendisini arayan yerel gazete muhabirine Instagram hesabının kendisine ait olduğunu belirterek "O fotoğrafları ben paylaşmadım. Kimin paylaştığını da bilmiyorum. O fotoğrafların paylaşılması gayri ahlaki bir durum" dediği belirtildi.

A.N.T'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Fotoğraflar yayınlanmadan önce izne ayrılmıştım. Fotoğrafların nasıl paylaşıldığını bilmiyorum. 13 Şubat’ta öğleden sonra birisi beni telefonla aradı. Fotoğrafların paylaşıldığını söyledi. Ben de hemen fotoğrafları kaldırdım. Ancak bir anda yayılmış. Maalesef akacak kan damarda durmuyor. Okul yönetimi tarafından soruşturma açıldığını duydum. Ama bu konuda bana kimse bir şey söylemedi. Herhalde sonucunu söylerler. Bu olayı doğru bulmuyorum."

'Mahremiyetin paylaşımını kınayın'

Prof. A.N.T. ile ilişkisi olduğu öne sürülen E.B., fotoğraflar yayınlandıktan sonra, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 13 Şubat 2014 tarihinde, "Benim, hocaların, kim olursa olsun onun mahremiyetinin paylaşılmasını kınamaya davet ediyorum", 14 Şubat 2014 tarihinde de "’Mahremiyete müdahale ve paylaşımın insanın içini nasıl da kaldırdığının bir kez daha anlaşıldığını sanıyorum" içerikli mesajlar paylaştı.

'İdari soruşturma başlattık'

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Naci Gündoğan, basında çıkan haberleri ihbar olarak kabul ettiklerini belirtirken, bu konuda "gerekeni yapacaklarını" söyleyerek "Prof. A.N.T. hakkında idari soruşturma başlattıklarını" açıkladı.