Öğrencisini taciz etti, velilerin elinden polis kurtardı, ifadesinde "Sarhoştum, telefonla arayan kişiyi sevgilim sandım" dedi

İstanbul Fatih'te, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu için veliler tarafından darp edilen beden eğitimi öğretmeni S.Ö'nun ifadesinde "İçkiliydim. Telefonla arayıp benimle bira içmek istediğini söyleyen kadını, sürekli barışıp ayrıldığım sevgilim sandım” dediği ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te bir lisede öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen S.Ö., okulda veliler tarafından darp edilmiş, polis tarafından kurtarılmıştı. Gözaltına alından S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması istenen S.Ö. ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan haber göre. S.Ö. ifadesinde şunları söyledi: “S. isminde 9’uncu sınıfta okuyan aynı zamanda atlet olan kız öğrencim beni aradı. Konuşma sırasında oyunculuktan konu açıldı. Ben de birkaç dizide oynadığım için kendisine çok çocuk oyuncu aradıklarını, tanıdığım bir ajansa kayıt yaptırmasını söyledim. İzinli olduğum için evimde alkol almaktaydım. Aynı gün içerisinde yine çalıştığım okulda öğrenci olan M.Ç. beni aradı ve S. isimli arkadaşının kendisine oyuncu olmak için ajansa gitmesini söylediğimi, kendisinin de oyuncu olmak istediğini bana aktardı. Ben de S.’ye söylediklerimi tekrarladım. Daha sonrasında beni telefonla arayan, adının M. olduğunu söyleyen kadın benimle buluşup bira içmek istediğini söyledi. Ben sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim sandım ve kendisiyle buluşmayı kabul ettim. Telefonda Sümbül Efendi Camisi'nin orada buluşmak istediğini söyledi. Konuşmalarından dolayı telefondaki bayanın da alkollü olduğunu düşündüm. Sümbül Efendi Camisi'nin yakınında bir market önüne geldiğimde 5-6 kişilik bir grup beni sopalarla darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım. Yüzüme darbe aldım ve kendimi korumak için yere uzandım. Polis memurları geldiler. 5 şişe yüksek alkollü bira içmiştim. Bugün M.Ç. isimli şahsı görüp görmediğimi hatırlamıyorum. M.Ç.’yi evime götürmedim. Telefonda kendisini taciz etmedim, alkol içmesi ya da alması yönünde bir şey söylemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”