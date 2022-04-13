Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmenin 6 yıla kadar hapsi istendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A. (32) hakkında 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A., kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi. Mesajlardan rahatsız olan E.N.T., durumu ailesine anlattı. Aile de öğretmenden şikayetçi oldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 9 Şubat’ta tutuklandı.

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, öğretmen Ç.A. hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp, hazırladığı iddianame Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Öğretmen Ç.A.’nın 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçun, ‘Eğitim ve öğretim ilişkisi’ ve ‘iletişim vasıtasıyla’ gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede yer alan öğrencinin ifadesinde, Ç.A.’nın 1 yıldır derslerine girmediğini belirterek, okul arkadaşından telefon numarasını alıp, kendisine video ve mesajlar attığını anlattı.

Çocuk, “Ben ilk başta gördüğümde çok şaşırdım, yazdıkları bana çok saçma geldi ve rahatsız oldum. Bu şekilde konuşmayı bana kimse yapamaz, ben akrabalarımla dahi bu şekilde konuşma yapmıyorum. Babam eve geç gelince kendisine hemen söyledim ve babam hocayı uyarmasına rağmen hala mesaj atmaya devam etti. Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız olmaktaydım. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim. Ben kendisinden davacı ve şikayetçiyim” diye konuştu.

İddianamede, ifadelerine başvurulan diğer öğrenciler de Ç.A.’nın kendilerine ‘yavrum, ‘kızım’, fıstık’, öptüm’ gibi ifadeler kullandığını söylediği yer aldı.

Ç.A. ise ifadesinde, öğrencisinin telefonunu okuldaki edebiyat kurslarına katılmasını sağlamak için başka bir öğrencisinden aldığını şarkıyı da edebi anlamda incelemek amacıyla attığını iddia etti. (DHA)