Öğrencisine tuvalet izni vermeyen okul, 1,3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi

ABD'nin California eyaletinde bir lisede, 5 yıl önce öğretmeninin tuvalet izni vermediği ve kova kullanmasını istediği eski bir öğrenci, lise aleyhinde açtığı davayı kazandı.

Mahkeme jürisi öğrenciye 1,25 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Tuvalete gitmek yerine eşya dolabındaki kovayı kullanması söylenen eski öğrenci, olaydan sonra müstehcen mesajlar aldığını, bunun kendisini depresyona ve bir intihar girişime sürüklediğini söyleyerek Patrick Henry High School adlı liseden 25 bin dolar tazminat talebinde bulundu.

San Diego Okullar Birliği'nin okulu temsil eden avukatları ise öğretmenin sıkı tuvalet arası kurallarına alternatif bir çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. Okul, öğretmenin öğrencisini küçük düşürmeye çalışmadığını da savundu.

"Anlık yanlış bir karar verdi"

Öğretmenin avukatı Katheryn Martin da müvekkili için "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünerek, anlık yanlış bir karar verdi" dedi.

19 yaşındaki kadın ise öğretmeni Gonja Wolf'un, 25 dakikalık bir derste tuvalete gitmesine izin vermediğini söyledi. Öğretmeninin bunun yerine eşya dolabındaki kovayı kullanıp, kullandıktan sonra kovayı lavaboya boşaltmasını söylediğini belirtti.

Wolf, 25 dakikalık derslerde tuvalete gitmenin yasak olduğunu düşünüyordu.

Öğrencinin avukatı Brian Watkins ise duruşmada "14 yaşında daha yeni liseye başlamış bir kız çocuğunun böyle bir şeyi asla yaşamaması gerekirdi" dedi.

Watkins, müvekkilinin diğer öğrenciler tarafından rahatsız edilmesi nedeniyle iki kere okul değiştirmek zorunda kaldığına ve hala travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı için terapiye gitmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Artık öğrencilere tuvalet izni veriliyor"

Mahkeme jürisi ise 1,25 milyon dolara ek olarak kızın tıbbi masraflarını karşılamak için 41 bin dolar daha tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Öğretmen ücretli izine gönderildi ve olay sonrası bir daha okula uğramadı.

Okul ise öğrenciden ve öğrencinin annesinden özür diledi. Ayrıca artık öğrencilere tuvalet izni verildiğini de açıkladı.

Mahkemenin kararı nedeniyle 'hayalkırıklığı yaşadığını' açıklayan San Diego Okullar Birliği ise önümüzdeki hafta temyiz başvurusunda bulunup bulunmamaya karar verecek.