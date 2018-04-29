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BBC Türkçe

Öğrencisine 'terörist ödülü' veren öğretmene disiplin cezası

ABD'nin Texas Eyaleti'ndeki bir okulda öğrencisine "Geleceğin teröristi" ifadesi taşıyan bir "sertifika" veren öğretmen disiplin cezası aldı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Texas eyaletindeki bir okulda öğrencisine "Geleceğin teröristi" ifadesi taşıyan bir "sertifika" veren öğretmen disiplin cezası aldı.

Houston kenti yakınlarındaki bir ortaokulda şaka amaçlı düzenlenen ödül töreninde 13 yaşındaki Lizeth Villanueva isimli öğrenciye öğretmeni tarafından "geleceğin teröristi ödülü" verildi.

Bölgedeki bir eğitim yetkilisi olayı "eğlenmek için başarısız bir girişim" olarak niteledi.

Ancak öğrencinin annesi yerel televizyon kanalı KPRC 2'ye açıklamasında "Bu bana şaka gibi gelmedi" yorumunu yaptı.

Öğretmenin imzası ve öğrencinin ismi bulunan sahte sertifika İngiltere'de Manchester'da yaşanan ve 22 kişinin öldüğü saldırıdan bir gün sonra öğrenciye verildi.

Öğrencinin annesinin yerel televizyon kanalını bilgilendirmesinin ardından şaka amaçlı ödül töreni yapıldığı ortaya çıktı.

KPRC 2'ye konuşan Lizeth "Bu bir şaka değildi. Onunla (öğretmen) aynı sınıfta olmaktan rahat değilim" dedi.

Washington Post gazetesi ise sahte ödül töreninde "her şeye ağlamaya meyilli", "evsiz kalmaya meyilli" gibi sertifikalar hazırlandığı ve etkinliğe katılan öğretmenlerin bunlara kahkahalarla güldüğünü yazdı.

Washington Post'a konuşan Lizeth o günden beri okula dönmediğini söyledi.

Bölgede eğitimden sorumlu kurum "öğrencilere verilen duygusuz sahte ödüllerden ötürü" özür dilediklerini açıkladı.

Kurum "Bu olaya karışan öğretmenler yerel politika çerçevesinde disipline verildi" dedi.

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