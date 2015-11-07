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Yaşam

Öğrencisine tehdit yağdırıp döven öğretmene 'orantısız ceza'

İstanbul'da bir öğretmen öğrencisini tehdit etmekten 5 ay hapis cezasına, 'dövmek'ten ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı

07 Kasım 2015 13:03

Öğrencisini tehdit ederek döven öğretmene ‘tehdit’ suçundan, ‘yaralama’dan aldığından daha yüksek ceza verildi. Hakim cezanın 'orantısız' olduğuna karar verdi. Her iki ceza da ertelendi.

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre; İstanbul Kadıköy’de İntaş İmam Hatip Lisesi öğrencisi A.S. (17) iki arkadaşıyla okula geç geldi. Öğrencilere, “Geç kâğıdı alsanız bile sizi yok yazacağım” diyen öğretmen S.P. (37), A.S.’nin “Herkesin kâğıdını kabul ediyorsunuz, bize niye bunu yapıyorsunuz” demesine sinirledi. İddiaya göre S.P., A.S.’yi yumrukladı, küfür etti ve “Seni buraya gömerim” diye tehdit etti. Öğretmen hakkında, yaralama, tehdit ve hakaretten dava açıldı.

 

Hâkim: ceza orantısız

 

Davanın görüldüğü Anadolu Adalet Sarayı 48’inci Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Nuh Hüseyin Köse, dayağa verilen ceza, tehdide verilen cezadan az olduğu için ‘Orantısızlık’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi, itiraza ilişkin talebi reddetti. Bunun üzerine mahkeme, öğretmen S.P.’yi, öğrencisini tehdit etmekten 5 ay hapis cezasına, ‘dövmek’ suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Her iki ceza da ertelendi.

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