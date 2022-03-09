Öğrencisine, "Ne diyorsun lan sen" diye çıkışan Koç Üniversitesi Dekanı Yiğit Sayın özür diledi

Koç Üniversitesi'nden açıklama
Öte yandan bir süredir tartışılan kadın ve erkek öğrencilerin yemek yediği yerin ayrıldığı iddiası ile ilgili olarak Koç Üniversitesi, 26 Haziran'da paylaştığı mesajı Twitter hesabında sabitledi.
Açıklamada "Bir süredir, sosyal medyada Koç Üniversitesi yemekhanelerinin kız ve erkek öğrenciler için ayrıldığına dair yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Özgür düşünceye inanan, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eğitimi sürdüren üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhane, kafeterya ve diğer dinlenme alanları öğrencilerimizin ortak kullanım alanındadır" ifadeleri yer almıştı.