Öğrencisine, "Ne diyorsun lan sen" diye çıkışan Koç Üniversitesi Dekanı Yiğit Sayın özür diledi

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Yiğit Sayın, öğrencilerle yaşadığı tartışmada bir öğrenciye "Ne diyorsun lan sen" diye çıkışması sonası; öğretim üyesi ve öğrencilere gönderdiği e-posta ile özür diledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup öğrenci, yemekhanenin kadın ve erkekler için ayrıldığı iddiası sonrası tepkilerini dile getirdi. Öğrencileri dinleyen Dr. Yiğit Sayın'ın bir ögrenciye "Lan" diye hitap etmesi üzerine ortam gerildi. Bu şekilde hitap edilen öğrenci tepki gösterip özür beklediğini dile getirdi ve arkadaşlarından da destek gördü.

HaberTürk'ün aktardığına göre; görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Dr. Yiğit Sayın, üniversite içi yazışmayla akademisyen ve öğrencilerden özür diledi.

Dr. Sayın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu videodaki gerek sözlü gerek de fiziki davranışımın ne kişisel ne de profesyonel kimliğime uyan ve yakışan bir davranış olmadığını belirtmek isterim. İçinde bulunduğumuz ortamın fiziksel ve duygusal etkilerinden dolayı istem dışı sarf ettiğim kelimeler ve hareketler maksadını aşmıştır. Mağdur olan tüm öğrencilerden içtenlikle özür dilerim. Benim dün öğleden sonra akşam saatlerine kadar Koç Meydanı'nda öğrencilerle buluşma nedenim ve öğrenci dekanı olarak en baş sorumluluğum üniversitemizin öğrencilerinin isteklerini ve taleplerini dinlemek, elimden gelen her türlü çözümü bulmak için çalışmak olduğunu ifade etmek isterim."

Koç Üniversitesi'nden açıklama Öte yandan bir süredir tartışılan kadın ve erkek öğrencilerin yemek yediği yerin ayrıldığı iddiası ile ilgili olarak Koç Üniversitesi, 26 Haziran'da paylaştığı mesajı Twitter hesabında sabitledi.



Açıklamada "Bir süredir, sosyal medyada Koç Üniversitesi yemekhanelerinin kız ve erkek öğrenciler için ayrıldığına dair yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Özgür düşünceye inanan, cinsiyet, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin eğitimi sürdüren üniversitemizin tüm kampüslerindeki yemekhane, kafeterya ve diğer dinlenme alanları öğrencilerimizin ortak kullanım alanındadır" ifadeleri yer almıştı.

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