Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın, "ne diyorsun lan sen" diyerek, öğrencisinin üstüne yürüdü!

Koç Üniversitesi'nde öğrenciler, kadın ve erkek öğrencilerin aynı yerde yemek yeme başta olmak üzere birçok taleplerini dile getirmek için bir araya geldiği esnada Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın "ne diyorsun lan sen" diyerek bir öğrencinin üzerine yürüdü.

Koç Üniversitesi'nde öğrenciler taleplerini dile getirmek için bir araya geldi. Kadın ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yemesini talep eden öğrencilere Öğrenci Dekanı Baha yiğit Sayın tepki gösterdi. Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın, öğrencilerin taleplerini dinledikten sonra Erkin Başar isimli öğrencinin üzerine yürüdü. Sayın'ın öğrenciye yönelik "Sen ne diyorsun lan!" sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum"

Öğrenci Başar söz konusu olayla ilgili Twitter hesabından şunları yazdı:

"Yiğit sayın'ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şu genel sekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği "ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum" demesi... hala sinirliyim buna. Çok sinirli.

Bir de y. sayın ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü.

y. sayın bunları hep yapıyor ama. gerçekten sinirlendiğinden bile değil. Taktik olduğunu düşünüyorum. sıkışınca, ortamı germek, öğrenciyi korkutmak için illa ki buna benzer bir şeye başvurur. Birini seçer bağırır, sert çıkar.

Son bir şey: adam bana bağırıp üstüme yürürken, ona şiddetsiz, hakaretsiz cevap verdim. Bu durumda beni alıp uzaklaştırmaya çalışan dostlar, bu hataydı. ben ona vuracak veya hakaret edecek değilim. Ama siz beni uzaklaştırmaya çalışınca ben sorun çıkarmış, tehlikeliymiş gibi oluyorum."