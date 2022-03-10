Öğrencisine, "Ne diyorsun lan sen" diye çıkışan Koç Üniversitesi Dekanı Sayın, başka bir öğrenciye de aynı şekilde davranmış!

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerin kadın ve erkek öğrencilerin aynı yerde yemek yeme başta olmak üzere birçok taleplerini dile getirmek için bir araya geldikleri esnada “Ne diyorsun lan sen” diyerek bir öğrencinin üzerine yürüyen Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın’ın aynı gün başka bir öğrenciye de aynısını yaptığı iddia edildi.

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Yiğit Sayın, öğrencilerle konuşurken bir öğrencinin üzerine yürümüş ve “Sen ne diyorsun lan” demişti. Dekan Sayın, söz konusu anların videosunun sosyal medyada yankı uyandırmasının ardından özür dilemişti. Koç Üniversitesi öğrencisi Erkin Başar o videonun çekildiği gün yaşananları Medyatava TV YouTube Kanalı'na anlattı.

Koç Üniversitesi öğrencisi Erkin Başar, Medyatava TV YouTube Kanalı'na konuk oldu ve yaşanan gerilimin perde arkasını anlattı. Çok fazla problemle yüz yüze olduklarını dile getiren Başar, sorunların çözüme kavuşması için sessiz kalmayacaklarını söyledi. Yemekhanede yemek fiyatlarının yüksekliği, öğrencilerin çalışma ücretlerinin düşük olması gibi konuları gündeme getirmek istedikleri için toplandıklarını ancak bir öğrencinin arkadaşlarıyla oturduğu için disiplin cezası alması üzerine ortamın gerildiğini ifade eden Erkin Başar, ardından videodaki görüntülerin ortaya çıktığını anlattı.

Başar, "Bu ilk değildi, videonun çekildiği gün başka bir arkadaşıma da aynısı yapıldı. Yiğit Sayın sinirlendiğinde böyle davranıyor" dedi.