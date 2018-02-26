Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen 22,5 yıl hapisle yargılanıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan beden eğitimi öğretmeni C.G.\'nin (45), 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Zonguldak\'ta bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan C.G., iddiaya göre kız öğrencisi S.Ö.\'ye cinsel istismarda bulundu. Yaşadığı olayı anlattığı arkadaşının ailesinin okula şikayeti üzerine C.G., gözaltına alındı. C.G. hakkında cinsel istismar suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık C.G. ve avukatı katıldı. S.Ö. ise psikolog eşliğinde gözlem odasından duruşmaya görüntülü sistemle katıldı. C.G.\'nin WhatsApp üzerinden öğrencisine attığı taciz içerikli mesajları kendisinin attığını kabul ettiği öğrenildi. Mahkemede verdiği ifadede suçlamaları kabul eden C.G., pişman olduğunu söyledi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.