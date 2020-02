Öğrencisi tarafından öldürülen araştırma görevlisi için gözyaşları sel oldu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da dün akşam okuldaki odasında tartıştığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından önce bıçaklanan daha sonra tabancayla vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel (27) için bugün görev yaptığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi bahçesinde tören düzenlendi. Ceren Damar Şenel\'in ailesi ve öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı\'nda araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, dün sabah gözetmen olarak girdiği sınavda Hukuk Fakültesi 4\'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet\'in kopya çektiğini tespit etti. Bunun üzerine Hikmet\'in sınav kağıdını alan Şenel, öğrenci hakkında soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde emekli polis babasının tabancasıyla Ceren Damar Şenel\'in odasını basan Hasan İsmail Hikmet, tartıştığı araştırma görevlisini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Şenel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Havaya ateş açarak okuldan kaçan Hikmet ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

DEKANIN GÖZYAŞLARI

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ceren Damar Şenel için bugün görev yaptığı Hukuk Fakültesinin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Şenel\'in ailesi ve yakınları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun ve fakülte dekanı ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir, \"Ceren hepimizin çok sevdiği, sorumluluk sahibi, son derece kibar ve iyi eğitilmiş bin hanımdı. İnanın daha fazla konuşmak istemiyorum. Beni anlayışla karşılayın lütfen\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ise üzüntüsünü tarif edecek söz bulamadığını belirterek, Türkiye\'nin çok değerli bir cumhuriyet kadınını kaybettiğini belirtti.

\'İYİ HUKUKÇU, İYİ MÜHENDİS DEĞİL; İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞIN\'

Ceren Damar Şenel\'in Dışişleri Bakanlığı\'nda diplomat olarak görev yapan eşi Levent Şenel (28) ise şunları söyledi:

\"Bugün sizlerle bir eş, bir evlat, bir abla, sadık bir dost ve çok değerli bir insan adına konuşuyorum. Bu hayat bizlere hiç ummadığımız anda, tahmin edemeyeceğimiz acılar yaşatabiliyor. Bu olay bana bir şeyi gösterdi; Ceren her zaman doğru bildiğini yapan, işini dört dörtlük yapmaya çalışan bir insandı. Hiçbir zaman kimse hakkında kötü konuşmazdı. Çok değerli bir bilim insanıydı. Çok büyük bir acımız var. Bu tarz olaylar kötülüğü kötülükle yenemeyeceğimizi bana hissettiriyor. Biz her zaman iyi olmalıyız. Her zaman iyilikle hareket etmeliyiz. Benim eşim bir eğitim şehididir. Görevini harfiyen yapmaya çalışırken hayatını kaybetmiştir. Bir azılı suçlu tarafından. Tüm Türkiye daha düne kadar ismini bilmediği bir kız için birbirine kenetlenmiş bir halde. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Benim genç arkadaşlarımdan tek bir istirhamım var. Bunu belki söylemek benim haddime düşmez ama iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil; iyi bir insan olmaya çalışın arkadaşlar. İnsanları sevin ve hiçbir zaman kötülüğe kötülükle cevap vermeyin. Bu olayla da inşallah bu ülkede eğitim sistemindeki bazı yanlışlıklar ve pek çok konuda bir duyarlılık farkındalık oluşacak.\"

Hukuk Fakültesi öğrencileri ise Ceren Damar Şenel\'in çok güleryüzlü ve yardımsever bir hoca olduğunu ifade etti. Şenel\'in babası Mustafa ve annesi Feyzan Damar ile öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı. Ceren Damar Şenel\'in yakınları üzerine Türk bayrağı serilen tabutu karanfiller ile donattı. Şenel\'in cenazesinin ikindi namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

İĞRENÇ PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

Bu arada, aynı üniversiteside öğrenim gören ve cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan bir öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"02.09.2019 tarihinde Çankaya Üniversitesi\'nde Ceren Damar isimli öğretim görevlisinin öldürülmesi olayıyla ilgili \'Bu örnek hareket umarım sınavlarımıza yansır. Herkese iyi çalışmalar\' şeklinde paylaşım yapan ve aynı üniversitede öğrenci olan M.B. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu 215\'inci madde gereğince \'suçu ve suçluyu övme\' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.\"



