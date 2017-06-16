Öğrencinin staj parasını vermeyen okullara ceza

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel mesleki teknik Anadolu liselerinde uygulanan staj ücretini vermeyen ya da geç ödeyen okullara 8 bin 857 lira ceza verdi. MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, denetimlere devam edeceklerinin altını çizerek, ücretini alamayan öğrencilerin bakanlığa başvurmasını istedi.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu’nun haberine göre, istihdamda nitelikli eleman sorununu çözmek için hayata geçirilen özel mesleki teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrencilere özel beceri eğitimi kapsamında ödenecek aylık 1000 lira staj ücreti yakın takibe alındı.

İşletmeler harekete geçti

MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın protokolü kapsamında özel mesleki teknik Anadolu lisesine giden öğrencilerin staj ücretinin bir kısmının işsizlik sigorta fonundan karşılanması için karar alındı. Uygulamayla işletmelerin kendi ihtiyaçlarına göre nitelikli eleman yetiştirmeleri ve öğrencilerin lise çağında okurken yaklaşık bir asgari ücretlinin maaşı kadar ücret almasının teşvik edilmesi amaçlanıyordu. Proje, Türkiye genelinde ihtiyaçlarına göre eleman bulamayan işletmeleri harekete geçirdi. İşletmeler dört ay içinde MEB’e başvurarak uygulamayı başlattı.

Ücretini almayan öğrencilerin başvurması istendi

MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu’nun talimatıyla özel beceri eğitimi kapsamına giren okullar yakın denetime alındı. Öğrencilerin staj ücretini ödemeyen ya da geç ödeyen dört okula ilk dört ay içinde ceza kesildi. Mevzuata göre ilk ceza asgari ücretin 5 katı olarak uygulandı. İlk cezalar Özel Çukurova Altıneller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Erkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Altıneller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Kozan Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kesildi. Aynı ihlalin tekrarı halinde liselere 10 kat para cezası ve kapatma uygulanacak. MEB Özel Öğretim Genel Müdürü Şamlıoğlu, denetimlere devam edeceklerinin altını çizerek, ücretini alamayan öğrencilerin bakanlığa başvurmasını istedi.