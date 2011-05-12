-ÖĞRENCİNİN BAŞINININ DUVARA VURULDUĞU İDDİASI BALIKESİR (A.A) - 11.05.2011 - Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan, bir lise öğrencisinin, öğretmeni hakkında, ''Türbanını zorla alıp başını duvara vurduğu'' iddiasıyla polise başvurması olayıyla ilgili 2 müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Aslan, Burhaniye ilçesindeki Atatürk Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi F.Ç'nin, öğretmeni B.H, hakkındaki şikayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu öğretmenimiz daha önce de benzer olayları sıkça yaşayan birisi. Bu olaylardan dolayı uyarı ve kınama cezaları bulunuyor. Kendisi defalarca bu konularda uyarılmasına rağmen işin sanki bir provokasyon oluşturmak suretiyle böyle bir olaya karışmış. Müfettişlerimiz gerekli soruşturmayı yapacaklar'' dedi. Aslan, yaşandığı iddia edilen olaydan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. ''Olay camiamızda hiç hoş karşılanmadı'' ifadesini kullanan Aslan, ''Biz eğitimciler geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi eğitmekle görevliyiz. Öğrencilerimizin hatası olabilir. Hataları varsa konuşarak halletmeliyiz. Şiddetle hiçbir yere varılamayacağını başta biz eğitimcilerin bilmesi gerekir. Bu konuda idari olarak ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacağız. Olayı tüm boyutlarıyla soruşturması için 2 müfettiş görevlendirdik'' dedi. Öte yandan, F.Ç.'nin Balıkesir'de ikamet eden babası Hasan Ç. (40), olayı ''seçim provokasyonu'' olarak değerlendirdi. ''Biz bunlara kanmayacağız, bu insanlara fırsat veremeyeceğiz'' diyen Hasan Ç., hakkını hukuki yollardan arayacağını söyledi. Bir kargo firmasında işçi olarak çalışan baba Hasan Ç., kızının olaydan sonra Burhaniye Devlet Hastanesinden ''kafa travması'' teşhisi ile 1 günlük rapor aldığını söyledi. Hasan Ç., ''Kızım beni, olaydan 30-40 dakika sonra telefondan aradı. Ağlıyordu. Tam olarak ne dediğini anlamadım. Yarım saat sonra tekrar beni aradı. Karakolda olduğunu ve ifade verdiklerini söyledi. Okuldaki bir öğretmeninin de kendisine yardımcı olduğunu söyledi bana. Çok üzüldük. Bir öğretmene yakışmayan bir hareket. Olmaması gerekirdi. Ne diyeceğimi bilemiyorum'' diye konuştu. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden F.Ç., bir arkadaşıyla okul koridorunda karşılaştıkları öğretmenleri B.H.'nin ''Okula türbanla giremezsiniz'' diyerek başörtüsünü aldıktan sonra başını duvara vurduğunu öne sürerek şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine Öğretmen B.H. de Burhaniye Emniyet Müdürlüğüne çağrılmış. Öğrencisinin başını duvara vurduğu iddialarını kabul etmeyen B.H., öğrencileri sadece okul içinde türban takmamaları konusunda uyardığını kaydetti. B.H., emniyet çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Ben sadece türbanla okula giremeyeceklerini söyledim. Başlarından türbanı almam ve başlarını duvara vurmam büyük iftira. Kesinlikle yalan söylüyorlar'' dedi. Bu arada, öğrencilerin iki ay önce öğretmen B.H. hakkında türbanlı oldukları için yazılı kağıtlarını yırttığı iddiasıyla Milli Eğitim İlçe Müdürlüğüne şikayette bulundukları, bunun üzerine, B.H'nin ''Bir maaş kesme, uyarma ve kınama cezası aldığı'' öne sürüldü.