Öğrencinin aylık maliyeti 519 lira

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin araştırmasına göre, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadarki süreçte bir öğrencinin veliye aylık maliyeti geçen yıla göre yüzde 10.4 artarak, ortalama 176 lira oldu.

EBSAM, öğrencilerin okula başlangıç masrafları ile veliye maliyetini araştırdı. Araştırmaya göre, serbest kıyafet uygulamasının olduğu okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafı, diğerlerinden daha düşük. Serbest kıyafet uygulamasına geçen bir ilkokula başlayan öğrenci için 555, ortaokula başlayan için 575, ortaöğretime başlayan için ise 645 lira harcama yapılması gerekiyor.

Okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı olarak ortalama 535, ilkokula başlayan için 755, ortaokul için 775, ortaöğretim için ise 845 lira harcanıyor. Bir öğrenci için okul öncesinden ilköğretimin sonuna kadarki eğitimi boyunca, sadece okul ihtiyaçları için ortalama 18 bin 495 lira harcama yapılıyor. Bu rakam, veliye ayda ortalama 171 lira olarak yansıyor.

Ortaöğretim boyunca bir öğrenci için 8 bin 890, ayda ise ortalama 185 lira harcanırken; bu rakam kantin-yemekhane için para ayrıldığında okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 319, ortaöğretimde 364 liraya çıkıyor. Bu masraflara okul servisi de eklendiğinde okul öncesi ve ilköğretimde maliyet 519, ortaöğretimde ise 558 lirayı buluyor.

Aylık maliyette yüzde 10.4'lük artış

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadarki süreçte öğrencinin velisine maliyeti ise aylık ortalama 176 lira olarak belirlendi. Böylece geçen öğretim döneminde 159 lira olarak hesaplanan aylık maliyet, yüzde 10.4 arttı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendirenEğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, anayasanın "İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır" hükmüne dikkat çekerek, devletin, ilköğretimde okuyan öğrencilere en az 176 lira yardımda bulunması gerektiğini belirtti. Selvi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara bütçe ayırarak, öğrencilerden sınıf donanımı, kaynak kitaplar, araç-gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmesini istedi.

Öğrencinin eğitim giderlerinin veliye büyük yük getirdiğini söyleyen Selvi, "Hükümet, anayasal zorunluluk olan eğitim giderlerini karşılayarak, velilerin omzundaki yükü hafifletmeli. Çocuklarımıza yapılan hiçbir yatırımın boşa gitmeyeceği, bunun geleceğimize yapılan en iyi yatırım olduğu unutulmamalı" dedi.