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Dünya

Öğrencileriyle seks yaptığını itiraf eden öğretmen hakim karşısına çıkarılacak

Öğrencilerden birinin 13, diğerinin 18 yaşında olduğu belirtildi

04 Aralık 2015 19:59

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Chattanooga kentinde bulunan Central High School'da öğretmenlik yapan Rebecca Feher, iki erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmek iddiasıyla hâkim karşısına çıkarılacak.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre; Rebecca Feher, okulda iki öğrencisiyle ilişki yaşadığı yönündeki dedikoduların yayılması üzerine başlatılan soruşturma sonrasında yaşananları itiraf etti. Feher'in ilişkiye girdiği öğrencilerden birinin 13, diğerinin 18 yaşında olduğu belirtilirken, iki çocuk da iddiaların doğru olduğunu söyledi. 

Haberde yer verilen ifadelere göre; mağdur çocuklar, Feher'in öğretmen olduğu okulda buluştu ve sanık görevini kötüye kullanarak çocukların aklını çeldi. Genç öğretmenin, Mitchell Caddesi'ndeki evinde öğrencileriyle ilişkiye girdiği ve çocuklara çıplak fotoğraflarını gönderdiği de öne sürüldü. 

40 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Feher, 8 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.

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