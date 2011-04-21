-ÖĞRENCİLERİNİN İNŞAATTA ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİASI UŞAK (A.A) - 20.04.2011 - Uşak'ta, Mehmet Sadık Boz İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin okul bahçesinde yapılan düzenlemelerde zorla çalıştırıldığı iddiası üzerine, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Okul Aile Birliği İkinci Başkanı Metin Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda eğitim öğrenim gören bazı 8. sınıf öğrencilerinin okul yönetimi tarafından bahçede sürdürülen inşaat çalışmalarında zorla çalıştırıldığını ileri sürdü. Öğrencilere harç kardırıldığını iddia eden Çınar, olay anında çektiği cep telefonu görüntülerinin birer kopyasını da basın mensuplarına dağıttı. Çınar, konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu kaydetti. Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, konuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. -OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI- Öte yandan, Okul Aile Birliği İkinci Başkanı Çınar'ın iddialarının ardından Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Kocatepe de bir basın açıklaması yaparak, öğrencilerin, ileri sürüldüğü gibi okul bahçesi düzenlemesi inşaatında zorla çalıştırılmadığını savundu. Öğrencilerin, ''Yeşil Kutu'' projesi kapsamında okul bahçesinde sürdürülen çalışmalara, velilerinin izniyle destek olduklarını dile getiren Kocatepe, bazı velilerin olayı yanlış aktardıklarını söyledi. Okul bahçesinde çalıştırıldığı iddia edilen öğrenciler A.B, U.G, M.D ve A.Ç, zorla değil, ailelerinden izin alınarak ve kendi rızalarıyla çalıştıklarını ifade etti.