T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÖĞRENCİLERİNİN İNŞAATTA ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİASI  UŞAK (A.A)

21 Nisan 2011 02:46

-ÖĞRENCİLERİNİN İNŞAATTA ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİASI  UŞAK (A.A) - 20.04.2011 - Uşak'ta, Mehmet Sadık Boz İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin okul bahçesinde yapılan düzenlemelerde zorla çalıştırıldığı iddiası üzerine, Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Okul Aile Birliği İkinci Başkanı Metin Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda eğitim öğrenim gören bazı 8. sınıf öğrencilerinin okul yönetimi tarafından bahçede sürdürülen inşaat çalışmalarında zorla çalıştırıldığını ileri sürdü.  Öğrencilere harç kardırıldığını iddia eden Çınar, olay anında çektiği cep telefonu görüntülerinin birer kopyasını da basın mensuplarına dağıttı.  Çınar, konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunduğunu kaydetti.  Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Recep Düzgün, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, konuyla ilgili detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi. -OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI- Öte yandan, Okul Aile Birliği İkinci Başkanı Çınar'ın iddialarının ardından Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Kocatepe de bir basın açıklaması yaparak, öğrencilerin, ileri sürüldüğü gibi okul bahçesi düzenlemesi inşaatında zorla çalıştırılmadığını savundu.  Öğrencilerin, ''Yeşil Kutu'' projesi kapsamında okul bahçesinde sürdürülen çalışmalara, velilerinin izniyle destek olduklarını dile getiren Kocatepe, bazı velilerin olayı yanlış aktardıklarını söyledi.  Okul bahçesinde çalıştırıldığı iddia edilen öğrenciler A.B, U.G, M.D ve A.Ç, zorla değil,  ailelerinden izin alınarak ve kendi rızalarıyla çalıştıklarını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24