Öğrencilerine 'Survivor' parkuru hazırladı

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kardeşler Mahallesi\'nde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu\'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Hilal Kurt (37), öğrencileri için Survivor yarışmasına benzer bir parkur hazırladı.

Beden eğitimi öğretmeni Hilal Kurt, öğrencilerinin beden eğitimi dersinde farklı bir etkinlik istemesi üzerine Survivor yarışmasında oynanan oyunlardan esinlenerek kendi imkanlarıyla okul bahçesinde yarışma parkuru kurdu. Öğrenciler, tıpkı Survivor yarışmasında olduğu gibi parkurlardaki engelleri aşarak hedefi vurmaya çalıştı. İki takıma ayrılan öğrenciler birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Yarışmaya katılmayan öğrenciler ise parkurda yarışan arkadaşlarına destek verdi.

Parkur hakkında bilgi veren Hilal Kurt, öğrencilerinin çok eğlendiğini söyledi. Kurt, \"Tübitak Bilim Fuarı Şenlikleri etkinliği kapsamında çocuklar için farklı bir etkinlik olsun istedik. Sürekli beden eğitimi dersinde bu yönde talepleri vardı. Bunu şenlikle birleştirmek istedim. Biz çok eğlendik, çocuklarım da eğlendi. Bir yarışan bir kaç defa daha yarışmak istedi. Veliler, öğretmenlerimiz, öğrencilerim, açılışa gelenler de yarıştı ve çok eğlendiler. Yarışan bir daha yarıştı. Ağırlık toplarıyla paralel yerleştirme, slalom, aşamalı yükselen engellerden atlama, basket topu sektirme, sürünme, çember halka geçirme ve en son da iki tane hentbol atışıyla da parkuru tamamlıyoruz. Önce bitiren kazanıyor. \'Survivor Okullarda\' projesinden yola çıkarak hazırladım\" dedi.

Parkurda yarışan öğrencilerden 7\'nci sınıf öğrencisi Nisanur Çubukçu \"Çok eğlendik, öğretmenimize teşekkür ediyorum. 7 yarışma yaptım bir kez kaybettim\" dedi.

Ümit Öncü ise \"Çok eğlendik parkurda. Sürünme, basket atma gibi. Basket atma kısmında zorlandım\" diye konuştu.



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