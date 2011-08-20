-Öğrencilerin ''yükü'' hafifliyor ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinin çantalarının ağırlığını hafifletmek amacıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yeni bir proje uygulamaya koyuyor. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Vekili Merdan Tufan AA muhabirine, öğrencilerin çanta yükünü hafifletmek amacıyla uygulamaya konulan projeye ilişkin açıklama yaptı. Ders programlarının yenilenmesi çerçevesinde kitapların artık ''ders kitabı'', ''öğrenci çalışma kitabı'' ve ''öğretmen kılavuz kitabı'' olarak üçlü set halinde hazırlanmaya başladığını anlatan Tufan, öğrencilerin her bir ders için bir ders kitabı, bir de çalışma kitabı bulunduğunu ifade etti. Öğrencilerin, o gün hangi dersler varsa o derslerin ders kitabı ile çalışma kitabını okula getirmek zorunda kaldığını belirten Tufan, şunları kaydetti: ''Örneğin 150 sayfalık bir ders kitabı düşünün. Bu kitabın çalışma kitabı daha da kapsamlı. Öğrencinin o gün dört dersi varsa o dört dersin hem çalışma kitabını hem ders kitabını okula götürmesi gerekiyordu. Bir de defterleri eklenince çanta daha da ağırlaşıyordu. Bunu ortadan kaldırmak için, öğrencilerin yükünü hafifletme çalışması yaptık. Ders kitabı ile çalışma kitabını birleştirdik ama birleştirdiğimiz kitabı da ikiye böldük. Yani bir dersin hem ders kitabı hem çalışma kitabı birleştirildi ve birleştirilen bu kitap eğitim öğretim yılı boyunca işlenecek konulara ve sayfa sayısına göre ortadan ikiye bölündü. İki ayrı kitap oluşturuldu. Böylece öğrenciler tüm yıl boyunca okuyacakları konuları içeren kitabın tümünü okula götürmek yerine bölünmüş ve dolayısıyla incelmiş, ağırlık olarak hafiflemiş kitabı götürecekler. Öğrenci örneğin okula 8 kitap götürmek yerine 4 kitap götürecek. Bu projeyle öğrencilerin yükü yarı yarıya hafifliyor.'' Birleştirilmiş ve bölünmüş kitap uygulamasını geçen yıl ilköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda başlattıklarını, geri bildirimlerin çok olumlu olduğunu söyleyen Tufan bu yıldan itibaren ilköğretimin ilk 5 sınıfının tümünde bu projenin yürütüleceğini bildirdi. Tufan, projenin sonraki sınıflara da yaygınlaştırılmasının planlandığını, kitap yayıncılarına da bundan böyle bu şekilde uygulama yapılacağını ilettiklerini belirtti. Tufan, gelecek eğitim öğretim yılında, birleştirilmiş ve bölünmüş kitap uygulamasının, ilköğretim Türkçe 1, 2 ve 3. sınıf; ilköğretim matematik 1-5. sınıf, ilköğretim Hayat Bilgisi 1-3. sınıf; ilköğretim Sosyal Bilgiler 4 ve 5. sınıf, ilköğretim Fen ve Teknoloji 4 ve 5. sınıf ile ilköğretim İngilizce 4 ve 5. sınıf derslerinde yapılacağını bildirdi.