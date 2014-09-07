Öğrencilerin yeni gözdesi 'ders dinleyen kalem' olacak

Gelecek hafta açılacak okullar için yapılacak alışveriş listesinin yeni adayları teknoloji cihazlar oldu. Öğrencilerin yardımına koşan bu cihazlar arasında akıllı kalemlerden tabletlere kadar birçok yeni nesil teknoloji bulunuyor. Bu değişimin başında akıllı kalemler yer alıyor. Dersi dinleyerek hafızasına kayderken, öğrencilerin aldığı notları anında tablet veya akıllı telefonlara aktaran akıllı kalemler, öğrencilerin ilk tercihi olacak.

Dersi dinleyen kalem

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın haberine göre, akıllı kalem olarak dikkat çekmeyi başaran ‘Livescribe’, yeni modeli ‘Smartpen 3’ ile öğrencilerin de gözdesi oluyor. Deftere yazılan notları iPad ve iPhone’da yer alan uygulamaya anlık olarak gönderen kalem, e-postayla alınan notların paylaşılmasını da sağlıyor. 14 saate kadar kullanılabilen kalem, aynı zamanda ses kaydı da alabiliyor.