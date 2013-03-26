T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öğrencilerin yaptığı teknede mahsur kaldılar

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde öğrencilerin yaptığı tekneyi test eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yaylacı, öğrencilerle nehirde mahsur kaldı

26 Mart 2013 22:09

Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan tekne, Ceyhan Nehri’nde denenmek üzere tarihi demir köprünün yanında suya indirildi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yaylacı, öğrencilerin başarısını bizzat yakından görmek için tekneye binerek 2 öğretmen ve 2 öğrencisi ile Ceyhan Nehri’ne açıldı.

Müdür Mustafa Yaylacı’ya okul müdürü Abdulkadir Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler de nehir kenarında alkışlayarak destek verdi. Tekne 2 tur attıktan hemen sonra motorunda arıza oluşunca, akıntıya kapılmamak için nehrin ortasındaki ağaçlık alana tekneyi bağlayan Müdür Mustafa Yaylacı, İlçe Jandarma Komutanı Erdal Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Celal Özcan’ı arayarak yardım istedi.

Nehirde öğrencileri ile mahsur kalan müdür ve öğrencileri için Adana Afat ve Acil Durum Merkezi’nden yardım istendi. Ancak kano yardımı ile teknenin yanına halat uzatılması ile durum kontrol altına alınınca, ekipler yoldan geri çevrildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan müdür ve öğrenciler tekneye bağlanan iple karaya çekildi.

Müdür Mustafa Yaylacı "Öğrencilerimin yapmış olduğu tekneyi denemek için öğretmenlerle birlikle Ceyhan Nehri’ne açıldık. Teknenin motorunun bozulmasıyla nehirde mahsur kaldık. Arkadaşlarımızın yardımı ile tekneyi kıyaya yanaştırarak karaya çıktık" dedi.

ETİKETLER

teknemahsurmilli eğitim müdürü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24