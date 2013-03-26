Öğrencilerin yaptığı teknede mahsur kaldılar

Ceyhan Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan tekne, Ceyhan Nehri’nde denenmek üzere tarihi demir köprünün yanında suya indirildi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yaylacı, öğrencilerin başarısını bizzat yakından görmek için tekneye binerek 2 öğretmen ve 2 öğrencisi ile Ceyhan Nehri’ne açıldı.

Müdür Mustafa Yaylacı’ya okul müdürü Abdulkadir Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler de nehir kenarında alkışlayarak destek verdi. Tekne 2 tur attıktan hemen sonra motorunda arıza oluşunca, akıntıya kapılmamak için nehrin ortasındaki ağaçlık alana tekneyi bağlayan Müdür Mustafa Yaylacı, İlçe Jandarma Komutanı Erdal Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Celal Özcan’ı arayarak yardım istedi.

Nehirde öğrencileri ile mahsur kalan müdür ve öğrencileri için Adana Afat ve Acil Durum Merkezi’nden yardım istendi. Ancak kano yardımı ile teknenin yanına halat uzatılması ile durum kontrol altına alınınca, ekipler yoldan geri çevrildi. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan müdür ve öğrenciler tekneye bağlanan iple karaya çekildi.

Müdür Mustafa Yaylacı "Öğrencilerimin yapmış olduğu tekneyi denemek için öğretmenlerle birlikle Ceyhan Nehri’ne açıldık. Teknenin motorunun bozulmasıyla nehirde mahsur kaldık. Arkadaşlarımızın yardımı ile tekneyi kıyaya yanaştırarak karaya çıktık" dedi.