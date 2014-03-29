Öğrencilerin tepkisi projeyi durdurdu, kampüs artık daha yeşil

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü'nde bulunan yeşil alan, kafe yapılacağı gerekçesiyle Ocak ayında betonlaştırılmıştı, Ayrıca, ücretsiz servis araçlarının (shuttle) durak olarak kullanabileceği yol kenarındaki ağaçların da farklı bir yere transfer edilmesi gündeme gelmişti. Öğrencilerin eylemleri sonrası üniversite inşaatı durdurdu ve yeşil alanı büyüterek daha fazla ağaç dikti.

Yol projesi ve yeşil alanın betonlaştırılmasına tepki gösteren öğrenciler, çalışmaların durdurularak alanın ağaçlandırılması için Ocak ayında kampüste nöbet tutmuş, okulun bahçesine fidan dikmişti. Öğrencilerin talebi üzerine okul yönetimi projeyi iptal etti ve kampüse yeşil alanı tekrar kazandırdı. Kuştepe'de eski halinden yüzde 20 daha büyük bir yeşil alan yapan yönetim, bölgeye yeni ağaçlar dikti, çimlere oturulabilmesi için minder koydu. İkinci dönemin başladığı Şubat ayının sonunda öğrenciler kampüsün son haliyle karşılaştı. Havaların ısınmasıyla birlikte yeni minderlerin de uygun yerlere konulması planlanıyor.