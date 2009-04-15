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Yaşam

Öğrencilerin şakası kanlı bitti

15 Nisan 2009 03:00

Eskişehir'de bir lise öğrencisi, şakalaştığı sınıf arkadaşını bıçakla bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi öğrencisi Y.D. (17), elindeki bıçakla sınıfta arkadaşlarıyla şakalaşırken, M.K'yı bacağından yaraladı.

Yaralanan M.K, arkadaşlarının yardımıyla Özel Anadolu Hastanesine götürüldü. Hafif yaralanan M.K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen Y.D, olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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