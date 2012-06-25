Öğrencilerin paso çilesi bitiyor!

Yüksek Öğretim Kurulu ve üniversitelerle ortak bir çalışma yürüten İETT, öğrencilerin indirimli seyahat kartlarını kayıt esnasında anında almalarını sağlayacak yeni bir uygulamaya hazırlanıyor.

İETT, daha önce kendi kart üretim sistemini, İçişleri Bakanlığı Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (ÖZİDA), Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖKSİS) gibi kurumların veri tabanları ile entegre ederek, elektronik kart başvuru işlemlerini hızlandırmış ve evraksız işleme geçilen bir uygulama başlatmıştı.

İndirimli kartı olan vize işlemlerini de otomatik olarak yapacak

Bu uygulamayı genişleten İETT, şimdi de üniversite öğrencilerinin indirimli seyahat kartlarını kayıt esnasında almasını sağlayacak yeni bir uygulamaya imza atıyor. Öğrenciler, ilk kez gerçekleştirilecek bu uygulama ile hem kuyrukta beklemekten kurtulacaklar, hem de indirimli seyahat kartlarını beklemeden, anında alabilecekler. Ayrıca, bu sistem sayesinde öğrenciliği ve öğretmenliğini devam eden kart sahiplerinin vize işlemleri de otomatik olarak gerçekleştirilecek.

İETT, temmuz ayından itibaren randevulu sisteme geçecek

İETT, seyahat kartı başvuruları için kısa bir süre sonra randevulu sisteme geçiş yapacak. Seyahat kartı talep eden kişilerin zaman kaybını önlemek, müşteri yoğunluğunu kontrol etmek ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla tüm seyahat kartı kullanıcıları temmuz ayından itibaren randevu alarak işlem yapabilecekler.

Öğretmen ve öğrenciler ise 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren bireysel başvuru yerine, kurumsal, online veya e-randevu sistemi ile başvuruda bulunabilecekler.

Ücretsiz geçiş imkanı sağlayana bütün kartlar elektronik karta dönüştürülüyor

Ayrıca, toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş imkanı sağlayan kartlar elektronik karta dönüştürülüyor.

Bağlı bulundukları kurum tarafından kendilerine verilen personel kimlik kartlarıyla bu haktan yararlanan gazeteciler, polisler, zabıta görevlileri, şehit aileleri, SGK tarafından verilen “serbest” kart sahipleri ile gazilerin, 1 Ağustos 2012 tarihine kadar elektronik kart alması gerekiyor. Bu tarihe kadar ücretsiz geçiş imkanı sağlayan kişilerin elektronik kartlarını almaması durumunda, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren ücretsiz geçiş imkanından yararlanamayacak.