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Öğrencilerin öğretmene tepki çeken davranışlarına soruşturma

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders anlatan bir öğretmeni öğrencilerin alaya aldığı ve öğretmenin bunun üzerine bir öğrenciyi tokatladığı görüntülerle ilgili soruşturma başl

10 Şubat 2018 20:35

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde ders anlatan bir öğretmeni öğrencilerin alaya aldığı ve öğretmenin bunun üzerine bir öğrenciyi tokatladığı görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Çorlu Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne başka okuldan geçici görevle geldiği belirtilen öğretmen ders anlatırken, öğrencilerden bazıları öğretmenlerini alaya aldı. Bu anlar, bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, öğretmen sınıfta ders anlatırken ayağa kalkan ve kapüşonlu kıyafet giydiği görülen bir öğrenci, öğretmeninin kıyafetiyle alay ediyor, ardından kulağına dokunup, çevresinde geziniyor. Öğretmenin öğrencileri uyarması üzerine sınıftan kahkahalar yükseliyor. Sinirlenen öğretmen bir öğrencisine tokat atıyor. Daha sonra ise ayaktaki bir öğrenci, öğretmeninin kucaklayıp havaya kaldırıyor.
Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, görüntülerin Ahievran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde çekildiğinin belirlendiğini kaydederek, \"Konuyla ilgili öğretmen ve adı geçen öğrenciler hakkında idari soruşturma başlatıldı\" dedi.

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