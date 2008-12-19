Öğrencilerin öfkeleri ölçülecek

Samsun’da uygulanacak bir proje ile lise öğrencilerinin öfke düzeylerinin belirleneceği bildirildi.



Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Osman Salış,yaptığı açıklamada, okullarda şiddet olaylarının önüne geçebilmek için öncelikle öğrenciler arasında öfke düzeyinin belinlenmesi gerektiğini söyledi.



Bunun için "Öfke Düzeyini Belirleme ve Öfkeyi Kontrol Altına Alma Yolları" konulu bir proje hazırladıklarını belirten Salış, projenin Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile birlikte, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) işbirliğiyle lise 1, 2 ve 3. sınıftaki yaklaşık bin öğrenciye uygulanacağını anlattı.



Önce Samsun merkezdeki liselerde, daha sonra ilçelerde uygulanacak projenin yılbaşında başlayacağını ve ilk etabının bir yıl süreceğini ifade eden Salış, öğrencilere test uygulanarak öfke düzeylerinin ölçüleceğini kaydetti.



"Şiddetin kaynağı öfkedir" diyen Salış, şu bilgileri verdi: "Proje ile bunu bilimsel anlamda ortaya koyup, elde edilen verileri buna göre değerlendirerek, çözüm yollarına gideceğiz. Herkesin bir öfke düzeyi vardır. Dışarıdan aldığımız bir enerji ve beynimizde bu enerjiyi baskılayan bir başka enerji. Dışarıdan aldığımız enerji, eğer onu baskılayacağımız enerjiden yüksek ise o anda kontrol mekanizmamız devre dışı kalır. Halk arasında öfke düzeyini kontrol edemediğimizde söylediğimiz bir söz vardır, ’o an gözüm karardı ne yaptığımı bilemedim’ diye. Kişi öfkesini kontrol edemediğinde bu şiddete dönüşür. Oysa öfke kontrol edilebilen bir durumdur."



Yapacakları çalışma ile öğrencilerin öfke düzeylerini, kabul edilebilir bir sınırın üzerindeki oranı öncelikle tespit edeceklerini anlatan Salış, "öfke düzeylerine göre öğrencileri gruplara ayırarak, bu grupları durumlarına göre eğitim, terapi, seminer gibi çalışmaların içine alacağız. Çalışmada öğretmenlere, velilere, idarecilere de eğitimler vereceğiz" dedi.



Salış, Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliği ile uygulanacak projede, öğrencilerin öfke düzeylerini belirlemek için kendisinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik uzman bir ekibin görev yapacağını da sözlerine ekledi.





