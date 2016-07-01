Öğrencilerin mezuniyet töreninde protesto ettiği Bilgi Üniversitesi Rektörü istifa etti

Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman istifa etti. Durman'ın yerine yeni rektör atananan kadar üniversitenin eski rektörlerinden Prof. Remzi Sanver getirildi.

Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde ders veren Prof. Zeynep Sayın'ın ders esnasında sarf ettiği "En iyisini o yapıyor, en güzel nobranlığı, en güzel kabalığı, en güzel 'ben yaptım oldu'yu işin aslına bakarsanız o yapıyor" sözlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret sayarak Sayın'ı görevden almıştı.

Bilgi Üniversitesi'nin 2016 mezunları, kep törenide rektörün konuşmasını arkaları dönük bir şekilde alkışlayarak protesto etmişti. Rektör Durman, konuşmasını bitiremeden kürsüden inmek zorunda kalmıştı.

Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rifat Saricaoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, Prof. Durman'ın üniversitede akademisyen olarak görevinde devam edeceği belirtildi.

Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin açıklaması şöyle: