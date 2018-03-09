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Öğrencilerin mektuplarına, Mehmetçik'ten cevap

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Mahmut Çakmak Ortaokulu öğrencilerinin 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere yazıp, gönderdiği mektuplara Mehmetçik'ten cevap geldi

09 Mart 2018 16:30

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesindeki Mahmut Çakmak Ortaokulu öğrencilerinin \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere yazıp, gönderdiği mektuplara Mehmetçik\'ten cevap geldi. Mektuplar, askerler tarafından öğrencilere elden teslim edildi.
Mahmut Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için askerlere gönderilmek üzere mektup yazdı. Mektuplar, Nurdağı Komando Birliği aracılığıyla Afrin\'deki askerlere ulaştırıldı. Mektupları okuyan askerlerden, 20 gün sonra, cevaben yazılan mektuplar ise Komando Birliği\'nce okuldaki öğrencilere teslim edildi. Öğrenciler, aldıkları mektupları sınıflarında arkadaşlarıyla duygulanarak, okudu. Okula zırhlı araçlarla gelen askerler, ilçe sakinleri tarafından hazırlanan kahvaltıyı öğrencilerle birlikte yaptı. Askerlerle birlikte top oynayan öğrenciler, zırhlı araca da bindi.
Mahmut Çakmak Ortaokul Müdürü Mehmet Kuşçu, \"Öğrencilerimizin Afrin\'deki Mehmetçiklere destek amaçlı yazdığı mektuplara yine Mehmetçiklerimiz tarafından cevap yazılması öğrencilerimizi çok sevindirdi. Okulumuzu ziyaret eden askerlerimizle öğrencilerimizin mutlu, sevinçli birkaç saat geçirmeleri, bizleri de mutlu etti. Allah\'tan dileğimiz, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Mehmetçik\'imizin zaferle çıkmasıdır\" diye konuştu. 

​FOTOĞRAFLI

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