Öğrencilerin kuş yuvası projesine belediyeden destek

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, öğrenciler tarafından hazırlanan Kuş Yuvası Projesi’ne destek verdi.

Kuşlar için sıcak bir yuva hazırlamanın mutluluğunu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki marangozhanede ustalarla birlikte heyecanla çalışarak yaşayan öğrenciler, sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin katkılarıyla 6.sınıf öğrencileri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle hem kuşlar soğuk kış günlerinde sığınacakları sıcak yuvalara kavuşmuş olacak hem de Beylikdüzü rengarenk kuş evleriyle daha da renklenecek ve güzelleşecek. Kuş Yuvası Projesi kapsamında öğrenciler ve belediye yetkilileri tarafından yapılan kuş yuvaları, Yaşam Vadisi’ne ve ilçe genelindeki uygun yerlere yerleştirilecek.

“BÖYLE BİR PROJEDE YER ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ”

Okullarının Toplum Hizmetleri Koordinatörü Gülcan Arslan ve öğretmenleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret eden öğrenciler, arkadaşları Tuna Can’ın çizdiği kuş yuvasını marangozlar eşliğinde hep birlikte yaptı.

Proje Başkanı 6’ncı sınıf öğrencisi Güneş Naz Kudu, Kuş Yuvası’nın çizimini yapan Tuna Can ve öğrenciler İlker Arslan ile Çınar Kalkan “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırladığımız Kuş Yuvası Projesi’ni hayata geçirmek için Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek projemizi anlatmıştık. Başkanımız projemizi beğendi ve bizleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile buluşturdu. Özellikle soğuk kış aylarında tüm hayvanların bize ihtiyaçları var. Kuş yuvalarını hazırlarken hem eğlendik hem de yardım etmenin mutluluğunu yaşadık. Böyle bir projede yer aldığımız için heyecanlı ve mutluyuz” dedi.