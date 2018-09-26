Öğrencilerin 'kapatılacak' diye ağladığı okulda, eğitim devam edecek

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Ulukışla ilçesinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencileri ve köy halkı tarafından 1967 yılında yaptırılan ve öğrenci sayısı 40\'ın altında düştüğü için kapatılmasına karar verilen ortaokulla ilgili açıklama yapıldı. Nakille öğrenci mevcudu 40\'ın üzerine çıkan okulda eğitime devam edileceği bildirildi.

Mimarisiyle Türkiye\'de örnek teşkil eden Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik köyündeki Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu hakkında, öğrenci sayısının 38\'e düşmesi nedeniyle Niğde Valiliği tarafından kapatma kararı aldı. Karar, velilerin tepkisine neden olurken, öğrenciler de gözyaşlarına boğuldu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, basında da yer alan konuyla ilgili açıklama yaptı. Öğrenci sayısı 40\'ın üzerine çıkan okulun kapatılmayacağının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

\"Ulukışla ilçesi Eminlik Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu öğrenci sayısının yaz aylarında 40\'ın altına inmesiyle, veliler arasında okulun kapatılacağı algısı oluşmuş ve basında \'51 yıllık okul kapatıldı\' şeklinde haber yer almıştır. Öğrenci nakillerinin yapılmasıyla öğrenci sayısı 40\'ın üzerine çıktığından okulun kapatılması söz konusu olmayıp, eğitim-öğretime devam etmektedir.\"



FOTOĞRAFLI