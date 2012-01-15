Öğrencilerin gözünde okul müdürlerinin imajı olumsuz





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, öğrencilerin gözüyle okul müdürü imajını ve nasıl karikatürize edildiğinin çalışmasını yaptı. Eğitimin her kademesinde okul müdürlerinin imajı olumsuz. Öğrencilere göre, okul müdürleri ‘Yasakçı, para toplayan, kuralcı, otoriter ve yaşlı.”



“Öğrencilerin Algısından Okul Müdürü İmgelerinin Karikatürize İfadeleri” başlıklı araştırmada, okul yöneticisinin kriz durumuyla başa çıkması, çatışmayı yönetmesi, vizyon sahibi olması, güvenilir kararlar vermesi ve problem çözme yeteneğine sahip kişiler olması” bekleniyor.

Öğrenci penceresinden müdür aynası



Araştırmada, öğrencilerin okul müdürü algısı, imajı ve nasıl karikatürize ettikleri ortaya konulurken olması gerekenle ilgili bir çerçevede de çiziyor. Araştırmada, “Karikatürize edilmiş müdür imajları aynı zamanda öğrenci penceresinden müdürler için tutulmuş bir ayna olarak da kabul edilebilir.”

Minikleri ‘sus bakalım sen’ korkutuyor



Okul öncesi öğrencilerin algılarındaki ideal okul müdürü “Anne, kızmayan, Bağırmayan, Güzel, Kokulu, Güzel” imajı var. Minikler annelerinin içende bulunduğu bir süreç istiyor. “Sus bakalım sen” denmesi miniklerde ‘kızgın’ imajı uyandırıyor. Müdür öğrenciye göre oldukça uzun boylu, bayan ve çocukları seven olarak karikatürize ediliyor.

‘Kızmayan, dövmeyen müdür’



Araştırmaya katılan ilköğretim birinci kademe öğrencileri, ‘kızmayan, bağırmayan, cana yakın, gülümseyen, dövmeyen’ müdür istiyor. Araştırmada şiddete dikkat çekiliyor. Öğrenciler bahçe temizliği yapmaktan ve müdürlerinin derslere girmesinden hoşlanmıyor.





‘Çok sert, çatık kaşlı, göbekli, kalın sesli, yasakçı’



İlköğretim ikinci kademede araştırmaya katılan öğrencilerin algıları birinci kademedeki öğrencilere göre daha olumsuz. Okul müdürleri; “Çok sert, sinirli, kuralcı, yasakçı, kaba konuşan, öğrencilerle konuşmayan, yüzü gülmeyen, çatık kaşlı, kalın sesli, göbekli ve kilolu.” Öğrenciler, odası açık, sporcu ve sporu seven bir müdür istiyor.

‘Para toplayan, kuralcı, yaşlı, otoriter’



Ortaöğretim öğrencilerine göre, okul müdürleri, “yasakçı, para toplayan, kuralcı, otoriter, yaşlı.” Öğrenciler, anlayışlı, saça karışmayan, para toplamayan, anlayışlı, hoşgörülü müdür isterken, tecrübeli ve bilgili olmalarını öneriyor.



Üniversitede bulunan ve araştırmaya katılan öğrencilere göre okul müdürleri daha çok fiziki görünüm imajlarıyla ön planda. Okul müdürleri otoriter tarzda.