Öğrencilerin derste olmaları olası faciayı önledi

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olayda şiddetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın çatısı, ilköğretim okulunun bahçesine uçtu. Olayın ders saatine denk gelmesinin olası faciayı engellediği açıklandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki dört katlı bir binanın çelik konstrüksiyon çatısı, meydana gelen şiddetli rüzgar sonucu karşısındaki Şair Baki İlköğretim Okulu'nun bahçesine düştü.

Anaokulu öğrencilerinin giriş-çıkış için kullandığı merdivenlerin üzerine düşen çatı, maddi hasara sebep olduğu bildirildi.

Olaydan sonra okula gelen Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Kumbasar, Okul Müdürü Yakup Yıldırım'dan bilgi aldığı öğrenildi.

Kumbasar, saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli rüzgarın okulun karşısında bulunan binanın çatısını uçurduğunu ifade ederek, ''Sevindirici olan öğrencilerimizin derste olmalarıydı. Belediye ekiplerimiz, duruma hemen müdahale edecek. Çatının bulunduğu binanın sahiplerine ilişkin de hukuki çalışmalar başlatılacak'' dedi.