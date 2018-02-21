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Eğitim

Öğrencilerin arkadaşı 'Tombi' bir velinin şikayeti sebebiyle sınıfından ayrılmak zorunda

33 mevcutlu sınıfın 32 velisi Tombi'nin sınıfta olmasından memnun

21 Şubat 2018 14:29

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir okulda kedi Tombi'nin, sınıfta bulunmasından rahatsızlık duyan velinin şikayeti üzerine, Tombi için ev aranıyor. 33 mevcutlu sınıfın 32 velisi Tombi'nin sınıfta olmasından memnun. 

Çocukların okula daha hevesli gittiğini belirten veliler, durumdan memnun olduklarını kaydetti. Sınıfın 33 öğrencisi ve 32 velisi bu durumdan oldukça memnunken bir velinin Tombi’yi sınıfta istemediği öğrenildi. Öğretmen Özlem Pınar Ivaşçu'nun veli tarafından defalarca şikâyet edildiği bildirildi. Geceleri okulun bahçesinde yatan Tombi için hem şikâyet edildiği için hem de geceleri sokakta kalmasın diye yuva aranıyor.

ajanimo.com'de yer alan haber şöyle: Özlem Pınar Ivaşcu’nun öğrencileri ve Tombi’nin arkadaşı. Öğrenciler Tombi rahatsız olmasın diye sınıfta koşmuyor, yüksek sesle konuşarak onun uykusunu bölmek istemiyor, her sabah Tombi’nin mamasını suyunu kontrol edip onunla vedalaşmadan sınıftan ayrılmıyorlarmış. 

 

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