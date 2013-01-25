Öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili başladı

İlk ve orta dereceli okulların yarıyıl tatiline girmesiyle öğrencilerin 15 günlük tatili başladı. Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars'ta özellikle köy okullarındaki çocuklar, yarıyıl tatilini kartopu oynayarak kutladı. Antalya'da bir ilköğretim okulunda ise öğrencilere karneleri klarnet, darbuka ve keman eşliğinde dağıtıldı.

Erzurum'da, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerden toplam 9 bin 800 öğretmen ve 177 bin 872 öğrenci, yarıyıl tatiline girdi. Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu İlkokulu'nda düzenlenen törende, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Bilge ile askeri yetkililer, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi.

Antalya'da darbukalı klarnetli karne töreni

Antalya'da bir ilköğretim okulunda öğrencilere karneleri klarnet, darbuka ve keman eşliğinde dağıtıldı.

2012-2013 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesi dolayısıyla Muratpaşa İlçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki İnönü İlköğretim Okulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. A

ntalya Valisi Ahmet Altıparmak ve Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay'ın katıldığı törende öğrencilerden İzzet Güzel, Özcan Uyrum ile okulun geçen yıl mezunlarından ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Bektaş Güzel, çaldıkları klarnet, darbuka ve kaman ile arkadaşlarının karne sevincine ortak oldu.

Karne töreni kapsamında Vali Altıparmak, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Ahmet Aydın Yamanlı adlı öğrencinin sesinin güzel olduğunu öğrenen Altıparmak, öğrenciden Aşık Veysel'in ''Uzun ince bir yoldayım'' adlı türküsünü seslendirmesini istedi. Altıparmak, öğrencilerle türküye eşlik etti.

İstanbul'da 2 milyon 600 bin öğrenci karne aldı

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, 2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona erdiğini hatırlatarak, ''Akranları ve velileri tarafından karnelerinin kritik edilmesi öğrencilerin hayatında onarılması mümkün olmayan kırılganlıklara sebep olabilir'' dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yıldız, Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak ve Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ile Rami İlköğretim Okulu'nda öğrencilerin karnelerini dağıttı.





