Öğrencileri yine karne heyecanı sardı

T24 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. İstanbul'da sömestr süresince servis ücretleri de kaldırıldı.

2010-2011 eğitim-öğretim yılının 20 Eylül 2010'da başlayan ilk yarısı bugün sona erdi.

Okulla bu yıl tanışan 1 milyon 226 bin ilköğretim öğrencisi ilk kez karne aldı.

Öğrenciler ve öğretmenler yaklaşık 2 hafta tatil yapacak.



Sömestrde servis ücreti yok

İstanbul'da yarıyıl tatilinde okul servis ücreti ödenmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencinin okula gitmediği günler için ücret talep eden okul servisleri hakkında ceza uygulanacağını açıkladı.

Velilerin okul servis araçları ve şoförleri hakkında tüm şikayetlerini, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne iletebileceği belirtildi.



İkinci dönem 14 Şubat'ta başlıyor

2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısı 14 Şubat 2011 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim-öğretim yılı 17 Haziran 2011'de tamamlanacak.

İkinci dönem, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.

İlköğretim ikinci kademe öğrencileri Seviye Belirleme Sınavları'na (SBS) katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre, SBS, ilköğretim 7. sınıf öğrencileri için 5 Haziran 2011'de, ilköğretim 8. sınıf öğrencileri için ise 4 Haziran 2011'de yapılacak.

İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise 9., 10. ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerin katıldığı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS 30 Nisan 2011'de gerçekleştirilecek. İlköğretim 8. sınıf öğrencileri için PYBS ise 4 Haziran'da düzenlenecek.

Lise son sınıf öğrencilerinin katılacağı üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 27 Mart 2011 Pazar günü yapılacak.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavları'nın (LYS) başvuru tarihi 18-27 Nisan 2011 tarihleri arasında yapılacak. LYS, 18-19 Haziran ve 25-26 Haziran 2011 tarihlerinde beş oturumda gerçekleştirilecek.



